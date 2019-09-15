Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости модели

Как в 60 выглядеть на 40: секреты молодости известной модели

В это невозможно поверить, но Кристи Бринкли, популярной супермодели 80-х, в феврале исполнится 66 лет. Разбираемся, как ей удается выглядеть на 20 лет моложе своего возраста.

Каждое утро Бринкли начинает со стакана горячей воды с лимоном. Теплая вода натощак полезна для пищеварительной системы и выводит токсины. Иногда Кристи добавляет в воду мед манука и кайенский перец, чтобы зарядиться бодростью, поскольку старается не злоупотреблять кофе.

В течение дня Бринкли также пьет большое количество воды, чтобы сохранить водный баланс. Единственный нюанс — она пьет только теплую воду, по ее мнению, это полезно для внутренних органов.

@christiebrinkley

Кристи никогда не пропускает завтрак. Кроме того, она признается, что это самый плотный прием пищи за день. В меню модели — натуральный йогурт из козьего молока, смешанный с кусочками фруктов, ягодами, семенами чиа, грецкими орехами и овсяными хлопьями. Для разнообразия Бринкли готовит омлет с грибами и шпинатом или делает тост с авокадо и тыквенными семечками.

@christiebrinkley

На обед модель предпочитает легкий салат с фасолью, который дополняет коктейлем из свежевыжатых соков кудрявой капусты, лайма, апельсина и авокадо. Между приемами пищи перекусывает Кристи овощами, фруктами или орехами.

Любимое блюдо Бринкли на ужин — коричневый рис с салатом из сладкого картофеля, перца и фенхеля.

Кристи признается, что перепробовала множество диет, но ни одна из них ее не удовлетворила.

"Диеты помогли мне понять, что меню должно быть сбалансированным и включать как можно больше разных продуктов".

@christiebrinkley

"Я стараюсь, чтобы мое блюдо было разноцветным, тогда в нем будет больше витаминов и полезных веществ", — рассказывает Кристи.

Кроме того, Бринкли уверена, что выглядит молодо, потому что с 12 лет придерживается вегетарианства. Она мечтает стать веганом, но пока что не достигла в этом деле успеха.

"Я убежденная вегетарианка, и давно хочу стать веганом, но надолго меня не хватает. Два-три месяца я питаюсь правильно, а потом в моей жизни случается Италия!.. Я очень люблю итальянскую кухню! Но никогда не ем мясо, и может быть, поэтому так хорошо выгляжу. Гормоны, которыми пичкают животных, вредят нашему здоровью. А еще это плохо для кармы. Чистая карма и диета, богатая антиоксидантами, делают свое дело".

@christiebrinkley

Тренируется Кристи ежедневно несколько раз в день. Самая интенсивная тренировка проходит у модели утром. Бринкли также занимается йогой и часто выходит на утреннюю пробежку.

Еще модель рассказывает, что выросла на пляже, поэтому обожает плавать и нежиться на солнце.

"Я люблю плавать и стараюсь делать это каждый день. Я знаю, что нужно ограничивать нахождение на солнце, но все равно не могу полностью отказаться от этого. Я ношу свободную одежду, которая закрывает мое тело, и пользуюсь солнцезащитными кремами и эмульсиями".

@christiebrinkley

После ужина Кристи занимается йогой и медитирует, чтобы привести свои мысли в порядок.

"Медитация — отличный способ привести в порядок мысли и выбросить из головы весь негатив. Последнее очень важно. Негатив старит и быстро отражается на лице в виде морщин".

Про уход за собой Бринкли говорит, что неважно, каким именно кремом вы пользуетесь, важно — что вы делаете это на постоянной основе и с любовью к себе и своей коже.