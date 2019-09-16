6 вопросов об осеннем педикюре: гель-лак, вросший ноготь и трещины на пятках

Хотя теплые дни уже позади, педикюр никто не отменял: в холод ногам тоже нужен уход. И если летом понятно, когда обновлять покрытие и придавать пяткам гладкость, осенью все прячется под обувью и возникают сомнения.

Как часто ходить к мастеру по педикюру осенью? Почему врастают ногти и появляются мозоли? Не вреден ли гель-лак при регулярном использовании?

Как бороться с сухостью пяток

Сухая кожа на пятках беспокоит каждую вторую женщину. Чаще всего стопы сохнут из-за нехватки в организме воды. Летом мы часто пьем, а осенью забываем о водном балансе.

Еще один совет: в холодную пору переходите с легкого увлажняющего крема на более плотный питательный.

Как часто делать педикюр

Важно понять, какую цель преследуете: если эстетическую, то педикюр стоит обновлять раз в 20-30 дней. За это время и гель-лак отрастет, и кожа обновится.

Если же не используете покрытие и даете ногтям отдохнуть, а кожа пяток долго остается мягкой, можете увеличивать интервал между походами к мастеру до комфортного промежутка.

Гель-лак: вреден или нет

Качественное гелевое покрытие с пометкой «без опасных компонентов» не вредит ногтям. Зато большой вред может принести непрофессиональная работа мастера: плохая подготовка ногтевой пластины, неправильное и даже травмирующее снятие гель-лака.

Выбирайте салон и специалиста с хорошей репутацией. И не носите покрытие дольше 3 недель.

Почему осенью врастают ногти и появляются мозоли

Если проблема вросших ногтей приходит именно с началом сезона закрытой обуви, скорее всего, проблема в обуви. Модные туфли с зауженным носом очень плохо влияют на стопу. Облегая и сдавливая пальцы, они провоцируют мозоли и врастание ногтей. Для ноги полезна широкая обувь, в которой пальцы могут расположиться свободно.

Иногда причина врастания — непрофессиональный педикюр. Особенно опасно слишком коротко обрезать ноготь, не оставляя свободного края хотя бы в 1 мм.

Какой вид педикюра выбрать — классика или аппаратный

Для сухих стоп с трещинами, натоптышами лучше выбирать аппаратный педикюр. Кожа не травмируется, натоптыши не нарастают и эффект свежего педикюра длится дольше.

Если кожа пяток мягкая и нежная, больше подойдет классический вид обработки с лезвиями и пилками. Комбинированный педикюр хорош для любого состояния стопы: он сочетает классическую тщательность обработки пальцев и безопасную шлифовку пяток машинкой.

Как влияют на пятки обрезка и абразивные пилки

Если пятки нормальные, мягкие, без трещин, то обрезку и шлифовку лучше свести к минимуму. Опытный мастер никогда не будет срезать с кожи слишком много — это способствует растрескиванию и скорейшему нарастанию огрубевшей ткани.

Полезнее часто питать и увлажнять кожу пяток кремами и масками: это продлит их мягкость и сделает эластичными.