6 вопросов об осеннем педикюре

Хотя теплые дни уже позади, педикюр никто не отменял: в холод ногам тоже нужен уход. И если летом понятно, когда обновлять покрытие и придавать пяткам гладкость, осенью все прячется под обувью и возникают сомнения.
Как часто ходить к мастеру по педикюру осенью? Почему врастают ногти и появляются мозоли? Не вреден ли гель-лак при регулярном использовании?
Как бороться с сухостью пяток
Сухая кожа на пятках беспокоит каждую вторую женщину. Чаще всего стопы сохнут из-за нехватки в организме воды. Летом мы часто пьем, а осенью забываем о водном балансе.
Еще один совет: в холодную пору переходите с легкого увлажняющего крема на более плотный питательный.
Как часто делать педикюр
Важно понять, какую цель преследуете: если эстетическую, то педикюр стоит обновлять раз в 20-30 дней. За это время и гель-лак отрастет, и кожа обновится.
Если же не используете покрытие и даете ногтям отдохнуть, а кожа пяток долго остается мягкой, можете увеличивать интервал между походами к мастеру до комфортного промежутка.
Гель-лак: вреден или нет
Качественное гелевое покрытие с пометкой «без опасных компонентов» не вредит ногтям. Зато большой вред может принести непрофессиональная работа мастера: плохая подготовка ногтевой пластины, неправильное и даже травмирующее снятие гель-лака.
Выбирайте салон и специалиста с хорошей репутацией. И не носите покрытие дольше 3 недель.
Почему осенью врастают ногти и появляются мозоли
Если проблема вросших ногтей приходит именно с началом сезона закрытой обуви, скорее всего, проблема в обуви. Модные туфли с зауженным носом очень плохо влияют на стопу. Облегая и сдавливая пальцы, они провоцируют мозоли и врастание ногтей. Для ноги полезна широкая обувь, в которой пальцы могут расположиться свободно.
Иногда причина врастания — непрофессиональный педикюр. Особенно опасно слишком коротко обрезать ноготь, не оставляя свободного края хотя бы в 1 мм.
Какой вид педикюра выбрать — классика или аппаратный
Для сухих стоп с трещинами, натоптышами лучше выбирать аппаратный педикюр. Кожа не травмируется, натоптыши не нарастают и эффект свежего педикюра длится дольше.
Если кожа пяток мягкая и нежная, больше подойдет классический вид обработки с лезвиями и пилками. Комбинированный педикюр хорош для любого состояния стопы: он сочетает классическую тщательность обработки пальцев и безопасную шлифовку пяток машинкой.
Как влияют на пятки обрезка и абразивные пилки
Если пятки нормальные, мягкие, без трещин, то обрезку и шлифовку лучше свести к минимуму. Опытный мастер никогда не будет срезать с кожи слишком много — это способствует растрескиванию и скорейшему нарастанию огрубевшей ткани.
Полезнее часто питать и увлажнять кожу пяток кремами и масками: это продлит их мягкость и сделает эластичными.