Смотрите видео и узнайте о 63-летней Ясмине Росси, внешности которой могут позавидовать женщины, годящиеся ей во внучки. Ясмина сотрудничает с модными домами и регулярно публикует фото в соцсетях, доказывая, что у красоты нет возраста. Росси принципиально отказывается от окрашивания волос и гордится седой шевелюрой, которая, впрочем, её лишь украшает. В чём секрет модели, которую не поворачивается язык называть пенсионеркой?
Как живет самая красивая бабушка-модель
Красота , Видео , Звёзды , Ясмина Росси
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