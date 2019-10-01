Модель показала идеальные и реальные фото

Instagram vs. Жизнь: модель раскрыла секрет, показав идеальные и реальные фото

Люди любят листать красиво отредактированные снимки Instagram-знаменитостей, с трепетом и завистью думая о том, какие же все инфлюенсеры в сети идеальные и как прекрасна их жизнь. Но вот модель Рианне Мейер (Rianne Meijer) решила быть честной со своими подписчиками и напомнить им, что не все в Интернете является таким, как кажется.

26-летняя Рианна Мейер из Амстердама с 432 тысячами подписчиков в Instagram заявила, что считает несправедливым показывать только «улучшенные» фото в Сети.

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Рианна решила показать, как на самом деле выглядит тот, кто выкладывает в сеть безупречные глянцевые картинки, которые потом залайкают до блеска (хотя лайки же уже отменили…).

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В своей серии сравнительных снимков девушка показала коллажи: на одной части Рианна — естественная, как и выглядит в жизни, порой не в самой эффектной позе и удачном ракурсе, на другом — идеальная. И зачастую разница между двумя кадрами — лишь несколько мгновений.

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«Instagram может заставить вас расстроиться из-за того, что вы не выглядите такими эффектными, поэтому я хотела изменить это и дать людям почувствовать, что они точно такие же, как и те, на кого они подписаны», — говорит Рианна, — Я хочу мотивировать вас быть лучшей версией себя, но также и напомнить, что, в конце концов, мы все одинаковы».

Рианна также утверждает, что главная причина, по которой она поделилась своими «реальными» изображениями, в том, чтобы дать понять своим юным подписчикам, которые высоко ценят соцсети и зависят от них, что нельзя бездумно ориентироваться на виртуальных инфлюенсеров, задающих очень высокие стандарты образа жизни.

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«Важно показывать реальность и не заставлять молодежь достигать совершенства, которого даже не существует»,

— говорит девушка.