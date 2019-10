Кортни Кардашьян стала блондинкой

Сестра знаменитой светской львицы Ким Кардашьян Кортни привыкала быть в центре внимания. Она неизменно демонстрирует эффектные образы, привлекая внимание многочисленных поклонников. Однако недавняя смена имиджа знаменитости удивила даже поклонников, привыкших к многочисленным изменениям во внешности. Женщина, которую все привыкли видеть брюнеткой, кардинально сменила цвет волос и стала блондинкой.

Эффектную фотографию Кортни опубликовала на своей странице в Инстаграм. В качестве наряда она выбрала светлый спортивный костюм, который выгодно подчеркивает и дополнительно оттеняет платиновые волосы звезды.

Her name is Daisy.

28 Сен 2019 в 10:36 PDT Подписчики были настроены очень благожелательно и по достоинству оценили преображение представительницы клана Кардашьян. Многие из них признали, что, хотя такой оттенок прядей выглядит чрезвычайно необычно, он очень идет женщине.

Однако некоторые пользователи Сети усомнились, что Кортни действительно перекрасилась. По их мнению, смена имиджа является временной, а женщина всего лишь надела парик.

Как известно, Кортни, как и ее сестра, принимает участие в шоу «Семейство Кардашьян» и является моделью, а ее некоторые луки характеризуются откровенностью и максимально привлекают внимание.