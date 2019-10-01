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Какие татуировки не стоит делать девушке 

Рамблер 2 часа назад
Татуировки не перестают терять свою популярность, а скорее — набирают обороты. Но подходить к этому вопросу важно ответственно: сводить их тяжело и болезненно.

Маленькие татуировки на руках

Прежде чем сделать татуировку, точно определите место. Маленькие татуировки на руках выглядят не так элегантно и красиво, как это может казаться. В дальнейшем рисунок и различные надписи расплывутся и будут выглядеть, как черное пятно. Если вы делаете тату на пальцах, с течением времени они могут исчезнуть и оставить после себя грязные следы.

Иероглифы и бабочки

Чаще всего девушки решаются на татуировку на ногах. Набивая незнакомые иероглифы, рискуете остаться со фразой, значение которой до конца не узнаете. А татуировка бабочки чаще всего раньше встречалась на теле девушки особой профессии. И пускай времена прошли, ассоциации все же остаются.

Имя любимого

Если и набивать чье-то имя, то лучше родителей или своего ребенка. Вы никогда не можете быть уверены в том, что человек, с которым вы находитесь в отношениях/браке, будет с вами до конца жизни. Сводить позднее татуировку или оставлять ее в память — решать вам, но лучше все же не делать ее изначально. Как минимум, потому что в случае расставания придется объяснять новому парню, почему эта татуировка до сих пор с вами.

Религиозные символы

Большинство религий против татуировок на теле. Чтобы не привлекать негативную энергетику, не набивайте никаких символов, даже если они относятся к вашей религии.

Тату на лице и шее

Именно такие татуировки очень сильно отталкивают людей. Они могут мешать вам как в карьере, так и в личной жизни: визуально это выглядит неэстетично. Если они на ком-то хорошо и смотрятся, то скорее на брутальном мужчине, а не на женственной и утонченной девушке.
Женский форум6
Красота , Видео
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