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Как выглядело соблазнительное тело по-советски 

Рамблер 3 часа назад
Видео рассказывает об идеальном теле, каким оно виделось женщинам Советского Союза. В двадцатом веке идеал красоты менялся чуть ли не каждое десятилетие, и советские женщины хоть и жили за железным занавесом, всё же пытались следовать модным тенденциям, а иногда и устанавливали свои стандарты. Так, в тридцатые годы в моде было здоровое тело, которым обладали работницы заводов и крестьянки, чрезмерная худоба считалась признаком изнеженности. А вот в пятидесятые-шестидесятые актуальным был женственный стиль new look, предполагавший ярко выраженные талию и бедра. Как изменился идеал красоты ближе к концу века, узнайте из ролика.
Красота , Видео , Мода
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