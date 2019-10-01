Как выглядело соблазнительное тело по-советски

Видео рассказывает об идеальном теле, каким оно виделось женщинам Советского Союза. В двадцатом веке идеал красоты менялся чуть ли не каждое десятилетие, и советские женщины хоть и жили за железным занавесом, всё же пытались следовать модным тенденциям, а иногда и устанавливали свои стандарты. Так, в тридцатые годы в моде было здоровое тело, которым обладали работницы заводов и крестьянки, чрезмерная худоба считалась признаком изнеженности. А вот в пятидесятые-шестидесятые актуальным был женственный стиль new look, предполагавший ярко выраженные талию и бедра. Как изменился идеал красоты ближе к концу века, узнайте из ролика.