Российские женщины выбирают дешевую косметику

Россияне при выборе косметики чаще всего интересуются дорогими брендами, но покупать предпочитают продукцию более дешевых марок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование компании Rate&Goods.

По результатам опроса, выяснилось, что первое место в числе купленных средств по уходу занял бренд Nivea, на втором и третьем оказалась продукция отечественных производителей — «Чистая линия» и Splat.

Получившие наиболее высокие оценки среди пользователей Rate&Goods бренды не попали в число самых покупаемых. Например, высоко оцениваемые Dior, Chanel и Lacoste оказались за пределами второй десятки в рейтинге купленных средств.