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Лаки для ногтей оказались опасными для здоровья 

Рамблер 2 часа назад
Лаки для ногтей оказались смертельно опасными
Фото: depositphotos.com
Лаки для ногтей несут в себе огромную опасность для здоровья человека, сообщили врачи в комментарии телеканалу НТВ. Высокотоксичные вещества, содержащиеся в этих косметических продуктах, плохо выводятся из организма и могут нанести женщинам, использующим лаки, непоправимый вред. Среди таких ядовитых веществ — формальдегид, который добавляют в лаки для того, чтобы те не загустели; толуол, который производители лаков вливают для блеска и гладкой текстуры; и дибутилфталат, нужный для того, чтобы на поверхности высохшего лака не появлялись трещины-кракелюры.
Дибутилфталат при попадании в организм наносит вред эндокринной и нервной системе и быть одной из причин онкологических заболеваний. Формальдегид внесен в список канцерогенов. Толуол для человека является сильнотоксичным ядом, разрушающим систему кроветворения и имеющим канцерогенные свойства. Он также поражает нервную систему.
По словам экспертов, в косметических салонах предпочитают дешевые лаки или изготовляют лаки сами с использованием дешевых компонентов.
"Когда берут подешевле, китайский такой, едкий, он (один из ингредиентов лака метакрилат. — Прим. ред.) держится ровно 30 дней, клиент стабильно к нему ходит. Это просто выгода", — пояснил один из экспертов.
Врачи рекомендуют или не пользоваться лаками вообще, или употреблять лаки с маркировкой 3-FREE или 5-FREE, означающие, что из состава исключены три или пять самых опасных веществ, и следить за сроком годности лаков — ведь после его истечения компоненты лака могут образовать новые токсичные соединения.
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