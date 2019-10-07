Названа самая популярная пластическая операция в РФ

Названа самая популярная пластическая операция в России

Наиболее популярной пластической операцией в России оказалась блефаропластика, направленная на изменение формы век и разреза глаз.

Наталью Мантурову. Данный вид эстетических операций занял 22% от общего количества таких операций в стране, пишет News.ru со ссылкой на пресс-службу главного внештатного специалиста пластического хирурга Минздрава

По данным пресс-службы, второе место заняли операции по увеличению размера молочных желез, или 19% от общего количества.

Также популярностью у жителей России пользуются ринопластика (10%), подтяжка лица (8%), липофилинг (7%) и липосакция (6%). Менее востребованными оказались абдоминопластика (4%), отопластика (4%), подтяжка молочных желез (3%) и интимная пластика (3%).