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Определилась победительница конкурса «Миссис Европа — 2019» 

Мир24 + ещё 1 2 часа назад
На испанском острове Гран-Канария (Канарские острова) накануне прошел конкурс самых красивых замужних женщин «Миссис Европа». Его выиграла участница из Эстонии, россиянка получила титул второй вице-миссис, передает РИА «Новости».
Как отмечается, самой красивой европейской замужней женщиной признали Людмилу Карпикову из Таллина. Нина Мельникова из Калуги стала обладательницей титула «вторая вице-миссис Европа-2019».
Титул «Миссис Европейского союза» достался представительнице Болгарии, а звание «Мама Европы» завоевала участница из Украины.
Всего в конкурсе принимали участие 24 женщины из различных стран Старого Света.
В прошлом году титул «Миссис Европа» достался уроженке Гран-Канарии Ане Пилар Суарес. По традиции следующий конкурс проводится в той стране, где родилась победительница, поэтому в 2020 году самую красивую женщину Европы выберут в Таллине.
Напомним, весной жительница Йошкар-Олы Ольга Попова выиграла конкурс красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019».
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Женский форум2
Красота , Видео , Ольга Попова , РИА Новости
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