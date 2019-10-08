На испанском острове Гран-Канария (Канарские острова) накануне прошел конкурс самых красивых замужних женщин «Миссис Европа». Его выиграла участница из Эстонии, россиянка получила титул второй вице-миссис, передает РИА «Новости».
Как отмечается, самой красивой европейской замужней женщиной признали Людмилу Карпикову из Таллина. Нина Мельникова из Калуги стала обладательницей титула «вторая вице-миссис Европа-2019».
Титул «Миссис Европейского союза» достался представительнице Болгарии, а звание «Мама Европы» завоевала участница из Украины.
Всего в конкурсе принимали участие 24 женщины из различных стран Старого Света.
В прошлом году титул «Миссис Европа» достался уроженке Гран-Канарии Ане Пилар Суарес. По традиции следующий конкурс проводится в той стране, где родилась победительница, поэтому в 2020 году самую красивую женщину Европы выберут в Таллине.
Напомним, весной жительница Йошкар-Олы Ольга Попова выиграла конкурс красоты «Миссис Хрустальная корона России — 2019».