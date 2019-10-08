Модные стрижки осеннего сезона

Паж, каре и еще 7 модных стрижек, которые будут на пике популярности в этом сезоне

Не секрет, что новая стрижка — самый быстрый способ преобразиться и поменять имидж. И почему бы не сделать это осенью? В этом сезоне среди стрижек рекорды популярности по-прежнему бьют стрижки на среднюю длину, ведь короткая прическа идет не всем девушкам, а за длинными волосами нужен тщательный уход для поддержания их в идеальном состоянии, но и любительницам коротких причесок есть где разгуляться. Так какие же стрижки модны в сезоне осень-зима — 19/20?

Этой осенью все стилисты сошлись на том, что им по душе сложные решения, потому стрижка в стиле паж — одна из самых модных в сезоне осень-зима — 2019. Эту полукруглую прическу отличают ровная линия среза и объемная прямая челка. Но классике, хоть и переживающей новый виток популярности, можно добавить огонька при помощи объемной асимметричной челки.

Сессон

Родственная стрижке паж прическа сессон, поклонницей которой была Мирей Матье, тоже переживает свое второе рождение благодаря моде на ретро. Она более объемная и сложная, чем номер 1 в нашем обзоре, но в целом довольно похожа, потому выбирайте более подходящий вариант, основываясь на своих вкусовых предпочтениях и форме лица.

Челка

Кудрявая челка, объемная, косая, челка-шторки — если посмотреть модные показы, становится очевидно, что челки в этом сезоне очень популярны, причем во всех своих разновидностях. Так что, если вы давно мечтали, но никак не могли решиться, сейчас самое время.

Каскад

Если вы обладательница длинных волос, каскад — идеальное для вас решение. В этом сезоне особенно актуален асимметричный каскад. Эта прическа — многоуровневая и градуированная, визуально напоминает лесенку. Однако этой осенью стилисты рекомендуют создавать боковой пробор и полностью укладывать прическу набок, делая ее асимметричной.

Рваные стрижки

Рваные стрижки — не новое веяние, но по-прежнему актуальное. И пока нет предпосылок к тому, что в ближайшее время что-то изменится. Такой вариант создаст дополнительный объем у корней, что станет преимуществом для тех, кто не может похвастаться густой гривой.

В этом сезоне такие стрижки рекомендуется делать на волосах средней длины, только учтите — чтобы продемонстрировать текстуру прически, придется задуматься о гладкой укладке.

Многослойные прически

Модным трендом среди стрижек являются многослойные прически, которые придают волосам невероятный объем, они подходят для длинных и средней длины волос.

Стрижка прямым срезом

Она также подойдет для длинных и средней длины волос и сделает их более густыми и тяжелыми, а кончики будут выглядеть плотными и ухоженными.

Каре и боб

Для волос покороче по-прежнему актуальны каре и боб, причем длина может варьироваться, а дополнить стрижку помогут выстриженные пряди, асимметрия или же различные укладки, например легкие волны. Присмотритесь также к таким вариантам, как удлиненное каре и градуированный боб.

Пикси

Также можно обратить внимание на стрижку пикси с совсем короткими волосами на висках и текстурной челкой. Это остромодный вариант этой осени.

Модные окрашивания осени — 2019

Осенью на смену холодным оттенкам приходят теплые, мягкие тона. Как никогда будет актуален кораллово-медовый цвет, а также все кофейно-шоколадные тона, выполненные в технике брондирование, которая позволяет получить максимально естественный перелив нескольких оттенков, что смотрится очень богато.

Для светлых волос в фаворитах нежный кремовый блонд, сделать его ярче можно с помощью плавного перехода от более темных корней либо можно добавить в краску немного розового пигмента. Это создаст красивые переливы на волосах.

Самые яркие тренды сезона — небрежность, легкость и одновременно ровный срез кончиков, для которых просто идеальны уже названные выше боб, каре и пикси. Причем выбор укладки зависит от типа и структуры ваших волос, а также от типа лица. Чем крупнее черты лица, тем менее волнистой должна быть прическа.

Но, увлекаясь укладками, не забывайте сохранять и здоровье волос. В осенне-зимний период поможет дополнительный уход: термозащитные спреи, снимающие статику волос, а также муссы для укладки волос на фен или спреи для легкого расчесывания.