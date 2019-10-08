Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Паж, каре и еще 7 модных стрижек, которые будут на пике популярности в этом сезоне 

Passion.ru 1 час назад
Модные стрижки осеннего сезона
Фото: Instagram
Не секрет, что новая стрижка — самый быстрый способ преобразиться и поменять имидж. И почему бы не сделать это осенью? В этом сезоне среди стрижек рекорды популярности по-прежнему бьют стрижки на среднюю длину, ведь короткая прическа идет не всем девушкам, а за длинными волосами нужен тщательный уход для поддержания их в идеальном состоянии, но и любительницам коротких причесок есть где разгуляться. Так какие же стрижки модны в сезоне осень-зима — 19/20?
Этой осенью все стилисты сошлись на том, что им по душе сложные решения, потому стрижка в стиле паж — одна из самых модных в сезоне осень-зима — 2019. Эту полукруглую прическу отличают ровная линия среза и объемная прямая челка. Но классике, хоть и переживающей новый виток популярности, можно добавить огонька при помощи объемной асимметричной челки.

Сессон

Родственная стрижке паж прическа сессон, поклонницей которой была Мирей Матье, тоже переживает свое второе рождение благодаря моде на ретро. Она более объемная и сложная, чем номер 1 в нашем обзоре, но в целом довольно похожа, потому выбирайте более подходящий вариант, основываясь на своих вкусовых предпочтениях и форме лица.

Челка

Кудрявая челка, объемная, косая, челка-шторки — если посмотреть модные показы, становится очевидно, что челки в этом сезоне очень популярны, причем во всех своих разновидностях. Так что, если вы давно мечтали, но никак не могли решиться, сейчас самое время.

Каскад

Если вы обладательница длинных волос, каскад — идеальное для вас решение. В этом сезоне особенно актуален асимметричный каскад. Эта прическа — многоуровневая и градуированная, визуально напоминает лесенку. Однако этой осенью стилисты рекомендуют создавать боковой пробор и полностью укладывать прическу набок, делая ее асимметричной.

Рваные стрижки

Рваные стрижки — не новое веяние, но по-прежнему актуальное. И пока нет предпосылок к тому, что в ближайшее время что-то изменится. Такой вариант создаст дополнительный объем у корней, что станет преимуществом для тех, кто не может похвастаться густой гривой.
В этом сезоне такие стрижки рекомендуется делать на волосах средней длины, только учтите — чтобы продемонстрировать текстуру прически, придется задуматься о гладкой укладке.

Многослойные прически

Модным трендом среди стрижек являются многослойные прически, которые придают волосам невероятный объем, они подходят для длинных и средней длины волос.

Стрижка прямым срезом

Она также подойдет для длинных и средней длины волос и сделает их более густыми и тяжелыми, а кончики будут выглядеть плотными и ухоженными.

Каре и боб

Для волос покороче по-прежнему актуальны каре и боб, причем длина может варьироваться, а дополнить стрижку помогут выстриженные пряди, асимметрия или же различные укладки, например легкие волны. Присмотритесь также к таким вариантам, как удлиненное каре и градуированный боб.

Пикси

Также можно обратить внимание на стрижку пикси с совсем короткими волосами на висках и текстурной челкой. Это остромодный вариант этой осени.

Модные окрашивания осени — 2019

Осенью на смену холодным оттенкам приходят теплые, мягкие тона. Как никогда будет актуален кораллово-медовый цвет, а также все кофейно-шоколадные тона, выполненные в технике брондирование, которая позволяет получить максимально естественный перелив нескольких оттенков, что смотрится очень богато.
Для светлых волос в фаворитах нежный кремовый блонд, сделать его ярче можно с помощью плавного перехода от более темных корней либо можно добавить в краску немного розового пигмента. Это создаст красивые переливы на волосах.
Самые яркие тренды сезона — небрежность, легкость и одновременно ровный срез кончиков, для которых просто идеальны уже названные выше боб, каре и пикси. Причем выбор укладки зависит от типа и структуры ваших волос, а также от типа лица. Чем крупнее черты лица, тем менее волнистой должна быть прическа.
Но, увлекаясь укладками, не забывайте сохранять и здоровье волос. В осенне-зимний период поможет дополнительный уход: термозащитные спреи, снимающие статику волос, а также муссы для укладки волос на фен или спреи для легкого расчесывания.
Секрет молодости Екатерины Андреевой
Passion.ru: последние новости
Новый бьюти-тренд: женщины всего мира все чаще делают ламинирование бровей Новый бьюти-тренд: женщины всего мира все чаще делают ламинирование бровей 36-летняя Анна Седокова стала неузнаваемой, сменив пышные кудри на короткую стрижку 36-летняя Анна Седокова стала неузнаваемой, сменив пышные кудри на короткую стрижку Бывшей модели потребовалась пересадка кожи после того, как ей в лицо взорвался газовый гриль Бывшей модели потребовалась пересадка кожи после того, как ей в лицо взорвался газовый гриль
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Назвали победительницу «Миссис Европа — 2019»
Назвали победительницу «Миссис Европа — 2019»2
«Я думала, что очень толстая»
«Я думала, что очень толстая»
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью
5 чувств, которые мы путаем с настоящей любовью
Как не переедать в холодное время года
Как не переедать в холодное время года
Вещи, привлекающие внимание мужчин к женщине
Вещи, привлекающие внимание мужчин к женщине
Новости партнеров
Видео
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
03:29
Комментарий Киану Ривза о сценарии Матрицы-4
Звёзды
«Я думала, что очень толстая»
01:06
«Я думала, что очень толстая»
Здоровье
Как звезды теряют лица из-за пластики
05:46
Как звезды теряют лица из-за пластики
Звёзды
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
00:55
Женщины рассказали, почему загорают топлес везде
Красота
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
04:33
Борисова обозвала Волочкову из-за Бочкаревой
Звёзды
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
00:34
Миро осудила Глюкозу за откровенные наряды
Звёзды
Как живут российские двойники мировых звезд
02:53
Как живут российские двойники мировых звезд
Звёзды
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
00:53
Директор Заворотнюк опровергла слухи о ее смерти
Звёзды
Назван самый вредный хлеб
06:18
Назван самый вредный хлеб
Еда
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
12:29
Знаменитости, доказавшие, что вечная любовь есть
Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение