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Женщина похудела на 52 кг, чтобы не быть «толстой подружкой» на свадьбе отца 

Passion.ru 3 часа назад
Женщина похудела на 52 кг ради свадьбы отца
Фото: Passion.ru
Британка Даниэль Ричмонд, в какой-то момент поправившаяся до 135 килограммов, потеряла почти половину собственного веса из-за страха быть самой полной на семейном торжестве.
По ее собственному признанию британскому онлайн-порталу Daily Mail, молодая женщина настолько комплексовала из-за собственной фигуры, что избегала всех вечеринок и выходов на публику.
Даниэль добавляет, что лишний вес вызывал у нее не только эмоциональный, но и физический дискомфорт: ей было сложно пропылесосить лестницу на работе, она задыхалась от минимальной физической активности, а во время отдыха на Тенерифе ей и вовсе стало плохо — появились боли в груди, которые врачи объяснили тем, что она слишком полная.
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Чтобы скрыть лишние килограммы, она предпочитала носить мешковатую одежду и свободные футболки в бассейне.
«Раньше я работала в барах и пила газированные напитки, ела чипсы, шоколад и арахис. Мне было плохо, и я просто ела ту еду, которая была доступна и удобна. Но это привело к тому, что я сильно поправилась. Мне было сложно выполнять мою работу, и коллеги смеялись надо мной, настолько я была профнепригодна. Все изменили несколько семейных свадеб, в том числе и женитьба моего отца», — объясняет молодая женщина.
Просьба невесты отца Даниэль стать ее подружкой невесты подтолкнула девушку к тому, чтобы похудеть. Она решила присоединиться к программе Slimming World и за год сбросила впечатляющие 52 килограмма. Этому помогло, что она отказалась от фастфуда и любой еды на вынос и начала готовить дома здоровую пищу. Также в ее расписание вошли 5-километровые пробежки два раза в неделю в составе бегового клуба, организованного программой по похудению. Также у нее появился персональный куратор, который ее поддерживал в кризисные и тяжелые моменты.
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Даниэль резюмирует: «К свадьбе отца я потеряла 44 килограмма, и платье подружки невесты сидело на мне идеально. Это было такое приятное чувство. Семья, которую я не видела долгое время, была в восторге — им было действительно приятно увидеть столь положительные изменения в моей жизни. Мой брат плакал, когда я шла по проходу к алтарю».
Но после свадьбы отца она не вернулась к прежнему образу жизни, а продолжила двигаться к стройности и сбросила еще 8 килограммов. Девушка признается, что никогда еще она не выглядела лучше и не была такой уверенной в себе — на отдыхе в Испании в этом году она впервые в жизни надела на пляж бикини.
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