Новой «Миссис Европа» стала русская красавица из Эстонии

Конкурс "Миссис Европа" проводится вот уже 11 лет. Это соревнование не только самых красивых, но и самых достойных замужних женщин. Каждая участница должна доказать, что она — самая обаятельная, эрудированная, привлекательная и хозяйственная.

В этом году почетный титул завоевала жительница Эстонии Людмила Карпикова. А звание второй вице-миссис Европы взяла калужанка Нина Мельникова.

В номинации "Миссис Европейского Союза" победила уроженка Болгарии, а "мамой Европы" стала участница из Украины. Всего в конкурсе приняли участие женщины из 24 стран Европы.

Любопытно, что почти у всех участниц этого года как минимум трое детей!

"Конечно все едут на конкурс за победой. Но когда произносят твоё имя и объявляют победительницей, это невероятно. Все участницы достойны победы и уже победительницы!"

— сказала Людмила.