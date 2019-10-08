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Новой «Миссис Европа» стала русская красавица из Эстонии 

Рамблер 1 час назад
Конкурс "Миссис Европа" проводится вот уже 11 лет. Это соревнование не только самых красивых, но и самых достойных замужних женщин. Каждая участница должна доказать, что она — самая обаятельная, эрудированная, привлекательная и хозяйственная.
В этом году почетный титул завоевала жительница Эстонии Людмила Карпикова. А звание второй вице-миссис Европы взяла калужанка Нина Мельникова.
В номинации "Миссис Европейского Союза" победила уроженка Болгарии, а "мамой Европы" стала участница из Украины. Всего в конкурсе приняли участие женщины из 24 стран Европы.
Любопытно, что почти у всех участниц этого года как минимум трое детей!
"Конечно все едут на конкурс за победой. Но когда произносят твоё имя и объявляют победительницей, это невероятно. Все участницы достойны победы и уже победительницы!"
— сказала Людмила.
Кем стала дочь Савелия Крамарова
Красота , Фото
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