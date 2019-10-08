Как правильно ухаживать за кожей осенью

В межсезонье WomanHit.ru рекомендует внести корректировки в свои ежедневные процедуры

После лета кожа пересушена и не успевает восстановиться к периоду похолодания и сильного ветра. Основные проблемы, с которыми можно столкнуться, — это сухость, пигментные пятна, повышенная чувствительность кожи и раздражительность. Чтобы избежать этих проблем, следует внести небольшие корректировки в свои ежедневные процедуры: умывание, тонизирование, питание и увлажнение, защиту.

Умывание. Сальные железы осенью начинают работать медленнее, но это не отменяет умывания по утрам и вечерам. Только выбирать нужно менее агрессивные средства — пенки или молочко. Специалисты советуют в период отопительного сезона не умываться твердым мылом, которое сильно сушит кожу. Лучше забыть и про антибактериальные средства. Выбирайте жидкое или кремо-образное мыло и используйте прохладную воду. Принимая ванну или душ, учтите, что горячая вода сушит кожу, поэтому нужно подбирать для себя комфортную температуру, не вытираясь после водных процедур досуха.

Тонизирование. Тоник следует использовать после каждого умывания и перед нанесением крема. Это средство снимает негативные факторы, которые может оказывать горячая вода из-под крана, восстанавливает pH-баланс, который необходим для нормализации защитных функций кожи. Кроме того, тоник заканчивает процесс очищения кожи. Ведь многие замечали, что после снятия косметики молочком или гелем и умывания пенкой на ватном диске, смоченном тоником, все равно остаются следы загрязнений. Тоник не только освежает кожу, но и является своеобразным проводником для проникновения полезных веществ и витаминов, которые имеются в составе кремов. Главное правило для тоника, который будет использоваться осенью, — это отсутствие в составе спирта. Иначе тоник может сделать кожу не только более сухой, но и более раздраженной и чувствительной к агрессивной среде.

Питание и увлажнение. Структура крема в осенний период должна быть более плотной, чем летом. Лучше всего использовать средства, в состав которых входят витамины А, С и Е. Днем можно использовать питательный крем, который нужно наносить не позднее чем за 30 минут до выхода на улицу. На ночь лучше всего использовать сыворотку, которая не только глубоко увлажняет, но и питает кожу.

Защита. Несмотря на то что осенью нет такого агрессивного солнца, как летом, о защите кожи забывать не нужно. У дневного крема фактор SPF должен быть не ниже 10. Жирные кремы часто приводят к закупорке пор, поэтому подбирайте крем с такой текстурой, которую вы не будете чувствовать на лице. И обязательно регулярно протирайте лицо травяным отваром — например, ромашки. Когда на улице температура опустится до отрицательных отметок, лучше использовать тональный крем, а не пудру. Для сухой кожи — с увлажняющими компонентами, для жирной — с питательными.