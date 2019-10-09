Как живет девушка — двойник Меган Фокс

Клаудия Альенде живет в Лос-Анджелесе, и люди подходят к ней на улице за автографом и фотографиями. Все это потому, что она сильно похожа на актрису Меган Фокс . "Рамблер" собрал ее лучшие фотографии и узнал, как она живет.

Девушке всего 26 лет, но она уже очень популярна как модель, певица и актриса. У нее 9 миллионов подписчиков в Instagram, которые не перестают восхищаться ее фотографиями. Альенде родилась в Бразилии, и с детства мечтала стать знаменитой, поэтому переехала в Америку.

Благодаря своей царизме и сходством со знаменитой актрисо