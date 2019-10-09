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7 нелепых приёмов в макияже, которые выставляют женщину посмешищем 

СОК.медиа 10 часов назад
Макияж, который делает женщину смешной
Фото: СОК.медиа
Мы благодарны косметике за то, что она позволяет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Однако некоторые девушки настолько увлекаются наведением красоты, что лучше бы они вообще этого не делали.
Перед вами 7 приемов мейк-апа, которые в повседневной жизни если не изуродуют ваше лицо, то точно выставят вас дурочкой.

Брежневские брови

Слава богу, мода на брови-ниточки прошла. Однако мир постигла новая напасть: гигантские угольно-черные запятые на поллица.
Во-первых, не каждому они идут. Кому-то от природы даны густые брови, а кому-то — тонкие и аккуратные. Во-вторых, коррекция и покраска бровей призвана сделать лицо ярче в рамках естественности. Инородный цвет превратит вас не в красотку, а в клоунессу.

Ресницы-щетки

Еще одна бьюти-область, где модницы не знают меры. Сперва все начиналось безобидно — легкое ламинирование и эффект загнутых кончиков. А сейчас на глаза наклеивают нечто, похожее на дедушкины усы.
Запомните: длиннющие ресницы используются для праздников, красных дорожек и выступлений. В повседневной жизни им не место.

Татуаж

Сегодня вы сможете сделать перманентный макияж чуть ли не на все лицо. Но не стоит. Как минимум потому, что в моде естественность. К тому же, мало кто из мастеров делает татуаж качественно. Поэтому мы и наблюдаем вокруг женщин, у которых поплыли брови, губы и стрелки.

Блестящее лицо

«Влажный» макияж используется на показах высокой моды, чтобы придать манекенщицам некоей загадочности. Но если вы с таким мейк-апом придете на работу, коллеги подумают, что вы вспотели.

Глаза как у панды

Черный смоки-айс ушел в прошлое вместе с подростковыми субкультурами 2007 года. Да и вообще, густая подводка вокруг глаз редко кого красит.

Помада мимо контура

Поверьте, это видно. Ваши попытки сделать губы больше провалятся при первом же появлении на дневной свет.

Все и сразу

Яркие брови, половина палетки на веках, алые губы, контуринг скул и носа одновременно — такой макияж явно не на каждый день. К тому же, многие не умеют его делать и у них получается боевой раскрас, с которым впору идти разве что на Хэллоуин.
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