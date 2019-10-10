Секреты красоты великолепной Грейс Келли

Королевская осанка, «диета невест» и еще 8 бьюти-секретов великолепной Грейс Келли

Грейс Келли — необыкновенно талантливая актриса, выдающаяся работа которой была отмечена зрителями, критиками и жюри Американской киноакадемии, присудившей ей премию «Оскар» за главную роль в фильме «Деревенская девушка».

Для женщин всего мира она стала иконой стиля и воплотила в жизнь многие их мечты: будучи успешной моделью, а затем и самой кассовой кинозвездой своего времени, она сумела выйти замуж за принца, а точнее за князя Монако, и тем самым доказала, что сказка о Золушке может стать былью. Грейс была необыкновенно красива и элегантна и оставалась такой даже после рождения троих детей. Редакция Passion.ru решила разобраться в главных бьюти-секретах кинодивы.

Большие фиалково-синие глаза, изящные черты лица, золотистые локоны и безупречное чувство стиля… Альфред Хичкок как-то сказал о Грейс, которая была его главной музой, что она идеальная женщина-загадка, утонченная, нордического типа, при этом не демонстрирующая беззастенчиво свои достоинства. И действительно, на экране и в жизни актриса воплощала элегантность, сдержанность и королевский шик.

Умеренность во всем

Пожалуй, это главный секрет красоты и стройной фигуры Грейс. Актриса всегда была склонна к минимализму и никогда не позволяла себе злоупотреблять вредной едой, косметикой или диетами. Вместо того, чтобы бросаться в крайности, она предпочитала следить за здоровьем тела и духа.

Княгиня Монако с ранней юности предпочитала придерживаться принципов здорового образа жизни. Она много плавала, занималась сначала балетом, а потом йогой, никогда не курила и с презрением относилась к сигаретам. Также она пила много воды и правильно питалась — даже на съемки она приносила с собой полезные перекусы (сухофрукты, палочки из моркови или сельдерея).

«Диета невест»

Грейс Келли всегда старалась держать себя в форме, но иногда и у нее возникала необходимость скинуть несколько килограммов, причем зачастую сделать это нужно было очень быстро. Тогда актриса прибегала к своей любимой «диете невест», разработанной для нее личным диетологом. Долгое время суть рациона питания была засекречена, но после смерти актрисы он был опубликован. Главной фишкой диеты было то, что в течение пяти дней Грейс питалась исключительно яблоками и апельсинами. Именно этой системы питания звезда придерживалась перед свадьбой с князем Ренье.

Хорошая осанка

Королевская осанка была неотъемлемой частью образа актрисы. Грейс подчеркивала, что это едва ли не главный секрет женской привлекательности вообще и ее в частности. Сохранить спину ровной ей помогали сначала балет, а потом плавание и йога.

Контуринг

Несмотря на то что контуринг стал супермодным в XXI веке, Грейс Келли открыла его для себя еще в середине двадцатого столетия: при помощи румян разного оттенка она подчеркивала свои скулы, накладывая более светлый оттенок на «яблочки» щек, а более темный — под скуловой костью.

Красная помада

Она стала неотъемлемой частью фирменного стиля княгини. По признанию Грейс, красный — это ее самый любимый оттенок помады, ведь он всегда уместен и сочетается с любыми нарядами.

Безупречная укладка

Прическа всегда должна быть безупречной, локоны, натуральные или тщательно окрашенные, лежать волосок к волоску. Актриса предпочитала гладкие «голливудские» волны, зачесанные назад, чтобы открыть лицо и уши, — такую укладку она называла своим главным аксессуаром наравне с красной помадой.

Естественный макияж

Если не считать любви к ярким оттенкам средств для губ, в остальном макияже Грейс предпочитала придерживаться принципов естественности. Она крайне редко пользовалась черной тушью, отдавая предпочтение темно-коричневой, брови подчеркивала светло-коричневыми тенями, а тональное средство выбирала, обязательно идеально совпадающее с ее тоном кожи.

Аромат — визитная карточка

Специально к свадьбе актрисы с князем Ренье знаменитый бренд Creed создал аромат Fleurissimo, в котором ноты белых цветов были будто бы припудрены амбровой вуалью. Он пришелся молодой княгине по вкусу настолько сильно, что стал ее бессменным парфюмерным спутником.

Комплексный уход за собой

Грейс Келли всегда знала, что ухаживать нужно не только за лицом, но и за телом, особенно за руками, которые, если не уделять им должного внимания, предательски выдадут возраст, а актриса этого очень не хотела. Именно по этой причине она была одержима уходом за этой частью тела и наносила на руки крем при первой же возможности.