«На вкус и цвет — товарищей нет!». Это очень старая и самая справедливая поговорка. Красота многогранна и конкретных определений у нее нет. Люди рождаются как красивыми, так и с разными отклонениями. Но вот последние несмотря на изъяны не стесняются показываться миру. Давайте на них посмотрим!
Альбинизм
Это очень редкое нарушение, когда в волосах, глазах и даже на коже человека нет ни единого пигмента. Такое заболевание является генетическим.
sm-news.ru
Девушку зовут Настя. Ее внешность особенная. Она не замкнулась в себе и смогла стать успешной моделью.
Синдром Элерса — Данлоса
sm-news.ru
27-летняя Сара работает моделью ради того, чтобы как можно больше людей узнали об этом редком заболевании и ни в коем случае не стеснялись своего тела. Девушка обожает своё тело. Считает себя уникальной!
Эктодермальная дисплазия
sm-news.ru
Это генетическое заболевание. Довольно редкое. С таким отклонением во внешности родилась немка. 26-летняя девушка показала всю свою необычную красоту и стала моделью. Она очень открытая и общительная.
Синдром Ваарденбурга
sm-news.ru
Генетическое заболевание, которому характерны такие симптомы, как глухота, пигментация и структурные нарушения. Еще у таких людей очень яркие, голубые глаза. Девушка по имени Стеф всему миру рассказала о своем заболевании и стала настоящей звездой Instagram и YouTube.