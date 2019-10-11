Феномены человеческого тела, от которых бросает в дрожь

«На вкус и цвет — товарищей нет!». Это очень старая и самая справедливая поговорка. Красота многогранна и конкретных определений у нее нет. Люди рождаются как красивыми, так и с разными отклонениями. Но вот последние несмотря на изъяны не стесняются показываться миру. Давайте на них посмотрим!

Альбинизм

Это очень редкое нарушение, когда в волосах, глазах и даже на коже человека нет ни единого пигмента. Такое заболевание является генетическим.

sm-news.ru

Девушку зовут Настя. Ее внешность особенная. Она не замкнулась в себе и смогла стать успешной моделью.

Синдром Элерса — Данлоса

sm-news.ru

27-летняя Сара работает моделью ради того, чтобы как можно больше людей узнали об этом редком заболевании и ни в коем случае не стеснялись своего тела. Девушка обожает своё тело. Считает себя уникальной!

Эктодермальная дисплазия

sm-news.ru

Это генетическое заболевание. Довольно редкое. С таким отклонением во внешности родилась немка. 26-летняя девушка показала всю свою необычную красоту и стала моделью. Она очень открытая и общительная.

Синдром Ваарденбурга

sm-news.ru

Генетическое заболевание, которому характерны такие симптомы, как глухота, пигментация и структурные нарушения. Еще у таких людей очень яркие, голубые глаза. Девушка по имени Стеф всему миру рассказала о своем заболевании и стала настоящей звездой Instagram и YouTube.