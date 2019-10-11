Может ли красивая женщина иметь длинный нос

Чаще всего в своей внешности девушек не устраивает именно нос. Слишком большой, слишком широкий или — о ужас! — слишком длинный. Многие звезды, как, например, изображенная на фото Блейк Лавли, решаются на ринопластику, чтобы сделать нос чуть короче. Однако "стандартизация" носов привела к тому, что многие звезды стали выглядеть одинаково. Поэтому сегодня маятник качнулся в другую сторону — многие стали отказываться от операции по укорачиванию носа, не желая терять свою индивидуальность. Если раньше считалось, что красивых женщин с длинными носами не бывает, то теперь стандарты стали менее строгими.