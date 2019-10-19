Как купить поддельные духи

Парфюм: как отличить подделку от оригинала

Не только в подземном переходе, но и крупных бутиках можно наткнуться на некачественные духи. «Рамблер» подготовил для вас пять пунктов, по которым вы можете отличить оригинальный парфюм от подделки.

Обертка

При покупке парфюма в первую очередь обратите внимание на его целлофановую обертку. Она должна плотно прилегать к коробке, без вздутий и разрывов. Швы должны быть равномерными, но не толстыми. А в самой коробке должна присутствовать конструкция, которая удерживает и защищает флакон от повреждений.

Название

Бывает, что все ровно так, как и должно быть на оригинальном парфюме. Но будьте бдительны, зачастую недобросовестные производители меняют в названии всего одну букву. Таким образом, вместо Chanel вы можете приобрести Channel.

Серийный номер

На коробке и флаконе в обязательном порядке должен быть один и тот же серийный номер. Если они не совпадают или вовсе отсутствуют, то будьте уверены, что аромат — подделка.

Дефекты

На флаконе с настоящими духами не должно быть сколов, разводов и каких-либо других дефектов. Что касается крышечки, то она должна быть симметричной и плотно прикрывать распылитель. С флакона не должна облезать краска — потрите ногтем, чтобы в этом убедиться.

Цвет

Настоящий парфюм имеет легкий, полупрозрачный нежный оттенок. Производители, которым важно качество, в составе своего аромата никогда не используют много красителей, в отличие от мошенников.