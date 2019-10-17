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Скандал в научном мире: опровергнута теория о привлекательности женщин на каблуках 

Мир24 + ещё 3 4 часа назад
Опровергли теорию о привлекательности каблуков
Фото: Instagram
В мире науки разгорелся скандал. Авторитетный журнал Archives of Sexual Behavior принял решение отозвать статью известного французского ученого Николя Гегана, в которой исследователь пытался доказать, что привлекательность женщины зависит от высоты каблука.
Как отмечается, публикация называлась «Высокие каблуки повышают привлекательность женщин». Ее напечатали еще в 2014 году. Автором выступил профессор Университета Южной Бретани Николя Геган.
Ученый провел несколько исследований, героиней которых была женщина в черных туфлях на каблуках, высота которых менялась от полутора до девяти сантиметров. В одном из исследований женщина «случайно» роняла перчатку. При этом реакция мужчин была тем быстрее, чем выше был каблук. Геган пришел к выводу, что именно каблуки придают женщине привлекательность.
Недавно журнал был вынужден отозвать статью.
«Институциональное расследование пришло к заключению, что в этой статье содержатся методологические недостатки и статистические ошибки. Приведенные в статье данные надежными считать нельзя», — подчеркивается в заявлении.
Теорию о связи высоты каблуков и женского обаяния развенчали также двое других ученых — американец Джеймс Хизерс и голландец Ник Браун. По их мнению, полученные Геганом данные «идеально регулярны или полны странностей».
Добавим, что Геган ранее опубликовал статьи, в которых доказывал, что женщин с пышной грудью чаще приглашают на танцы в ночных клубах, белокурым официанткам дают больше чаевых, а женщинам с распущенными волосами мужчины помогают чаще, чем тем, у кого они собраны в пучок.
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