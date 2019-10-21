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Как выглядит самая очаровательная азиатская балерина 

Рамблер 2 часа назад
Эта миниатюрная красотка до сих пор считается самой обольстительной балериной в мире, хотя тонкое искусство осталось в прошлом. Впрочем, Антиа Мо не забросила балет, но встает на пуанты лишь по зову сердца. Редакция «Рамблера» собрала яркие снимки азиатской танцовщицы.
Антиа Мо родилась на Тайване и с детства профессионально занималась балетом. Девушка мечтала о танцевальной карьере, однако после того, как перебралась в Бостон, решила попробовать себя в модельном бизнесе.
Теперь Антиа Мо покоряет обложки модных журналов и очаровывает тысячи поклонников в соцсетях. Свое свободное время она делит между танцами, бойфрендом и компьютерной игрой Call of Duty.
Девушка утверждает, что ничего в себе не меняла и не улучшала. Антиа любит себя со всеми достоинствами и недостатками.
Звездные пары, которые не прошли испытание временем
Красота , Фото
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