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Как самостоятельно сделать коррекцию бровей дома 

Letidor.ru 1 час назад
Как самостоятельно сделать коррекцию бровей дома
Фото: depositphotos.com
Казалось бы, что может быть проще, чем выщипать пинцетом пару-тройку лишних волосков. Но не тут-то было!
Эксперты в один голос предупреждают, что любые самостоятельные действия в домашних условиях чаще всего ведут к испорченной форме бровей и невозможности отрастить их в дальнейшем.
Не переживайте, если в данный момент у вас нет возможности прибегнуть к помощи специалиста.
Анастасия Савенкова, профессиональный визажист коммерческого и сценического макияжа студии Mirror of Soul, автор эксклюзивной методики по SOS-реконструкции бровей, преподаватель курсов для действующих и начинающих Brow-мастеров, рассказала читателям «Летидора», как грамотно сделать коррекцию бровей в домашних условиях.

Подсказка №1: не забывайте о дезинфекции и необходимости подготовки бровей к коррекции

Разумеется, у вас дома нет специальных дезинфицирующих средств и профессиональных электронных приборов. Однако это не повод достать с пыльной полки пинцет и приступать к оформлению бровей.
Следите за чистотой инструментов.
Обязательно используйте спиртовой лосьон или хлоргексидин для обработки кожи до и после манипуляций.
Рекомендую выполнять коррекцию бровей после душа/ванной, когда кожа хорошо распарена. Так удаление волосков происходит проще и менее травматично.

Подсказка №2: не используйте тупой дешевый пинцет

Чаще всего для домашнего использования приобретается первый попавшийся инструмент. В большинстве случаев он используется год-два, кто-то эксплуатирует инструмент по несколько лет.
Тупой пинцет обрывает, а не удаляет волоски.
Следствие этой экзекуции — «пеньки» и вросшие волоски не по форме, которые удалить сможет только профессионал.
Мои любимые и доступные марки пинцетов: MAC и Bobbi Brown. Они отлично подходят для домашнего и профессионального применения.
И помните главное: лишние волоски убираются ТОЛЬКО по росту волоса, а не против него.

Подсказка №3: не занимайтесь коррекцией бровей в темном помещении

Да, казалось бы, банальный совет, но мы все равно снова и снова делаем это при неправильном свете.
На самом деле, брови лучше всего корректировать перед окном, при дневном прямом свете. Не в ванной, не в кровати, не за столом в кухне!
Правильное освещение — залог того, что лишние волоски не останутся незамеченными, а нужные не будут безжалостно удалены.

Подсказка №4: не используйте маленькое или увеличительное зеркало

Для самостоятельного оформления бровей лучше всего приобрести нормальное зеркало без дополнительных функций типа подсветки и увеличения.
Маленькое зеркало приведет только к асимметрии, так как в него можно разглядеть только одну бровь, но никак не лицо целиком.
Кстати, можно проверить себя на симметричное удаление, с помощью фронтальной камеры телефона.

Подсказка №5: поймите, какая форма бровей для вас идеальная

Домашняя коррекция происходит по чистой инерции — волоски удаляются там, где, как нам кажется, есть что-то «лишнее». Этот «метод» абсолютно неправильный.
Специалист по бровям направит вас и расскажет, где нужно убирать волоски, а где лучше оставить.
Если нет возможности обратиться к профессионалу, то сначала поэкспериментируйте с декоративной косметикой и проверьте, какую форму вы считаете более удачной для своего лица.

Если вдруг вы все испортили…

Итак, вы все-таки сделали домашнюю коррекцию с плохим светом, маленьким зеркалом и самым тупым пинцетом, который только можно было найти. Брови безнадежно испорчены.

Что делать?

Для начала без сожаления выбросите пинцет, приобретите масло усьмы и одноразовые щеточки для ресниц (все это доступно для заказа в интернет-магазинах, в brow-барах и салонах красоты).

Как пользоваться?

Делайте мини-массаж щеточкой и наносите масло усьмы на ночь. Масло оказывает легкий раздражающий эффект, за счет чего происходит улучшение кровообращения — кровь приливает к волосяным фолликулам, что приводит к улучшению общего роста.
Напоминаю, что домашняя коррекция бровей нередко приводит к плачевному результату и испорченной форме.
Процесс восстановления бровей-ниточек может занять от пары месяцев до нескольких лет.
Но не стоит отчаиваться. На помощь придет помадка для бровей и скошенная кисть. Помадка хорошо заполняет свободные участки, стойко держится и почти не боится воды.
Надеюсь, все рекомендации были полезны. Желаю всем красивых бровей!
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