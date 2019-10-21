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Топ-5 женских недостатков, от которых мужчины без ума 

SM News 2 часа назад
5 женских недостатков, от которых мужчины без ума
Фото: depositphotos.com
Все женщины испытывают потребность в том, чтобы нравиться мужчинам. Это необходимо и в 18, и в 70. Но зачастую наши комплексы не дают нам жить спокойно, и мы ищем в себе очередной изъян, который, возможно, кроме нас самих, никто и не считает изъяном. Так из-за чего же мы тогда комплексуем?

Маленькая грудь

Абсолютно очевидно, что идеалов красоты не существует, но каждая из нас считает, что мужчинам нравится исключительно большая и пышная грудь, но так ли это на самом деле?
Едва ли. Социологические опросы подтвердят, что ценителей небольшой груди великое множество. Стоит посмотреть и на звездный пьедестал — голливудские красотки, такие как Кира Найтли, Натали Портман, Ванэсса Паради — добились немалых высот и завоевали любовь мужчин по всему миру, несмотря на свой скромный размер бюста.

Мимические морщины

Мы злобно называем их "гусиными лапками" и стыдимся этих морщин, нещадно заполняя ботоксом. Однако, стоит сказать, что мужчины этот недостаток или вовсе не замечают, или находят очень привлекательными, ведь им кажется, что "глаза смеются", да и вся мимика выглядит гораздо более оживленной.

Большая попа

Действительно ли в век Ким Кардашьян кто-то стесняется своей "пятой точки"? Ведь миллионы мужчин по всему миру находят эту часть фигуры едва ли не самой привлекательной, а силуэт "песочные часы" — эталоном женственности и красоты.

Веснушки

Несмотря на то, что эти "особенности" сейчас на пике популярности, многие женщины продолжают их стесняться. Но совершенно точно зря, ведь многие мужчины без ума от них! Веснушки придают всему образу задор и юность.

Лишний вес

Наверное каждая женщина находит свою фигуру неидеальной и мечтает избавиться от 5, а то и 10 лишних кило. Но сухая статистика гласит, что в женщинах мужчина ценит "форму", поэтому небольшой лишний вес Вас точно не испортит. а придаст фигуре желанный силуэт.
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Красота , Кира Найтли , Натали Портман , Ким Кардашьян
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