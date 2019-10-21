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Королева красоты считает, что ее внешность привлекает непорядочных мужчин 

Рамблер 43 минуты назад
Излишняя красота может также вредить отношениям. В этом уверена победительница конкурсов красоты региона Уэльс в Великобритании по имени Джоуи Старк. Жительница города Лландидно, которой недавно исполнилось 23 года, по сообщению инфомационного портала Daily Post уверена — именно ее внешность привлекает непорядочных мужчин.
Джоуи Старкл (Joey Staerkle) является победительницей конкурса красоты «Мисс супернэшнл Уэльс 2016», «Мисс Кони Галактика». Девушка также завоевала звание «Мисс Популярность» в состязании «Мисс Галактика Уэльс». В этом году девушка приняла участие в реалити-шоу "Beauty Queen and Single" («Одинокая королева красоты»), в рамках которого должна была ходить на свидания без макияжа.
"Макияж — это способ защититься. Будучи королевой красоты, я всегда стремлюсь выглядеть идеально", —
пояснила она. Отвечая на вопрос, как так случилось, что она до сих пор одинока, уэльская королева красоты ответила, что ее красота привлекает только самых дерзких и непорядочных мужчин.
"Порядочные мужчины бояться подходить ко мне. Я хочу встретить доброго, семейного и работящего человека", -
сказала Старкл. Сейчас она отказывается от участия в конкурсах красоты и планирует строить карьеру певицы, а также получить профессию специалиста по недвижимости. Она рассказала, что последним "звоночком" в плане отношений для нее стал роман с парнем, у которого уже была девушка.
«Я встречалась в Лондоне с парнем, и его девушка едва не избила меня. К счастью, ее остановили. Оказалось, что тот парень был в отношениях».
Ранее "Рамблер" писал о российской девушке-блогере с самыми выдающимися формами.
Женский форум
Красота , Видео
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