Королева красоты считает, что ее внешность привлекает непорядочных мужчин

Излишняя красота может также вредить отношениям. В этом уверена победительница конкурсов красоты региона Уэльс в Великобритании по имени Джоуи Старк. Жительница города Лландидно, которой недавно исполнилось 23 года, по сообщению инфомационного портала Daily Post уверена — именно ее внешность привлекает непорядочных мужчин.

Джоуи Старкл (Joey Staerkle) является победительницей конкурса красоты «Мисс супернэшнл Уэльс 2016», «Мисс Кони Галактика». Девушка также завоевала звание «Мисс Популярность» в состязании «Мисс Галактика Уэльс». В этом году девушка приняла участие в реалити-шоу "Beauty Queen and Single" («Одинокая королева красоты»), в рамках которого должна была ходить на свидания без макияжа.

"Макияж — это способ защититься. Будучи королевой красоты, я всегда стремлюсь выглядеть идеально", —

пояснила она. Отвечая на вопрос, как так случилось, что она до сих пор одинока, уэльская королева красоты ответила, что ее красота привлекает только самых дерзких и непорядочных мужчин.

"Порядочные мужчины бояться подходить ко мне. Я хочу встретить доброго, семейного и работящего человека", -

сказала Старкл. Сейчас она отказывается от участия в конкурсах красоты и планирует строить карьеру певицы, а также получить профессию специалиста по недвижимости. Она рассказала, что последним "звоночком" в плане отношений для нее стал роман с парнем, у которого уже была девушка.