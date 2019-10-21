Врач определил звезду с идеальным лицом

Пластический хирург определил знаменитость с идеальным лицом

Руководитель одного из крупнейших центров эстетической медицины Англии доктор Джулиан де Сильва сумел определить, чье звездное лицо является наиболее идеальным.

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де Сильва за работой

Для определения победительницы Джулиан провел несколько исследований в области изменения стандартов красоты и тенденций бьюти-индустрии. В работе доктор воспользовался технологией картирования, сопоставляя ее результаты с теорией золотого сечения.

В результате ближе всех к идеалу (на 94%) подобралась супермодель Белла Хадид

Белла Хадид

Пропорции лица 23-летней красотки, по расчетам хирурга, являются почти безупречными.

Интересно, что сестра Беллы Джиджи, также работающая в модельной сфере, не вошла даже в первую десятку рейтинга де Сильвы.

@drjuliandesilva

Расчет совершенства Беллы

Второе место в списке идеальных женщин заняла 38-летняя Бейонсе с 92% результатом. Ее немного подвел нос.

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Бейонсе

На третье место Джулиан поставил популярную голливудскую актрису Эмбер Херд: «У нее, наоборот, самый идеальный нос из всех, что я видел, но все же есть небольшие недочеты во внешности, из-за которых она отстала от Бейонсе на 0,5%».

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Эмбер Херд

Надо сказать, что многие пользователи сети абсолютно не разделяют мнение пластического хирурга: «На мой взгляд, это субъективный бред и личные предпочтения этого доктора».