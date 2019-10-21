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Пластический хирург определил знаменитость с идеальным лицом 

Anews 1 час назад
Врач определил звезду с идеальным лицом
Фото: Anews
Руководитель одного из крупнейших центров эстетической медицины Англии доктор Джулиан де Сильва сумел определить, чье звездное лицо является наиболее идеальным.
drjuliandesilva
де Сильва за работой
Для определения победительницы Джулиан провел несколько исследований в области изменения стандартов красоты и тенденций бьюти-индустрии. В работе доктор воспользовался технологией картирования, сопоставляя ее результаты с теорией золотого сечения.
В результате ближе всех к идеалу (на 94%) подобралась супермодель Белла Хадид.
Белла Хадид
Пропорции лица 23-летней красотки, по расчетам хирурга, являются почти безупречными.
Интересно, что сестра Беллы Джиджи, также работающая в модельной сфере, не вошла даже в первую десятку рейтинга де Сильвы.
@drjuliandesilva
Расчет совершенства Беллы
Второе место в списке идеальных женщин заняла 38-летняя Бейонсе с 92% результатом. Ее немного подвел нос.
drjuliandesilva
Бейонсе
На третье место Джулиан поставил популярную голливудскую актрису Эмбер Херд: «У нее, наоборот, самый идеальный нос из всех, что я видел, но все же есть небольшие недочеты во внешности, из-за которых она отстала от Бейонсе на 0,5%».
drjuliandesilva
Эмбер Херд
Надо сказать, что многие пользователи сети абсолютно не разделяют мнение пластического хирурга: «На мой взгляд, это субъективный бред и личные предпочтения этого доктора».
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Красота , Белла Хадид
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