Как правильно маскировать несовершенства кожи

Точечная коррекция, увлажнение и еще 6 советов, как правильно маскировать воспаления и несовершенства кожи

Каждая женщина мечтает об идеальной коже — сияющей, без прыщиков, воспалений, мелкой сетки сосудов и прочих несовершенств. К сожалению, для многих из нас — это несбыточная мечта. Но то, чем обделила нас природа, можно легко исправить при помощи правильного макияжа. Как же правильно маскировать недостатки кожи? Ответ на этот вопрос — в новом материале от редакции Passion.ru.

Сегодня на бьюти-рынке существует множество средств для решения проблем с кожей — консиллеры, корректоры, антисерны, как цветные, так и в тон кожи. Но несмотря на это, многие по-прежнему используют только тональный крем или пудру, пытаясь решить ими все проблемы. Зачастую это обусловлено тем, что не все знают, как правильно подобрать оттенок средства или как нанести его правильно, чтобы и замаскировать прыщи, и не получить маску на лице. Чтобы не быть голословными, мы решили узнать ответы на все эти вопросы у экспертов.

Какие средства существуют для коррекции несовершенств кожи

Тональный крем

Если вы хотите выровнять тон кожи, для этой функции подходит тональный крем. Пудра предназначена для матирования или фиксации тонального крема на коже. Если вашему лицу этого недостаточно, для того чтобы выглядеть идеально, дополнительно нам потребуются другие продукты.

Консиллер

Предназначен для перекрытия темных кругов под глазами. Отличается от тонального крема более увлажняющими свойствами и ухаживает за этой зоной, при этом не сушит кожу. Можно выбрать цвет на тон светлее лица для придания свежести или тон в тон — для нейтрализации проблемы. Лучше всего наносить консиллер мягкой пушистой кистью, чтобы не было слишком плотного слоя.

Корректор

Более плотное и устойчивое средство, которое предназначено для маскировки высыпаний и ярких воспалений. Наносится точечным методом поверх тонального крема. Лучше всего наносить спонжем или подушечками пальцев, растушевывая только границы, но саму зону воспаления после нанесения продукта уже не трогаем.

Цветные консиллеры

Предназначены для нейтрализации синячков, вен, темных пятен, пигментации. Используйте противоположный оттенку несовершенства консиллер. Синеву вен или синячков можно скорректировать желтоватыми консиллерами, пигментные оранжевые пятна или надоевшие веснушки поможет убрать фиолетовый или оранжевый оттенок, розовый консиллер перекрывает зеленоватые синячки. Наносятся они до тонального крема.

Антисерн

Корректор синяков под глазами и только их. Обладает светоотражающими пигментами. Для прыщиков или морщин категорически не подходит, так как светоотражающие частички могут добавлять объем воспалению и привлечь к нему внимание.

Как правильно маскировать несовершенства кожи

Подберите правильное средство для маскировки в зависимости от проблемы

Незначительные изменения на коже (жирный блеск, пигментация, покраснение) можно маскировать средствами декоративной косметики — тональным кремом или флюидом. Они содержат пигменты, характеризующие оттенки кожи (белый, бежевый, коричневый и другие), но также могут содержать и другие красители. Зеленый цвет, например, отлично маскирует покраснение кожи.

Для коррекции выраженных дефектов кожи, сопровождающихся изменением ее рельефа (акне, расширенные поры, рубцы) используются специальные камуфлирующие средства.

Они отличаются от декоративной косметики водостойкостью, непрозрачностью и длительной фиксацией на поверхности кожи. В их состав входит до 40% пигмента, что делает эти продукты довольно плотными.

Тональное средство принято тестировать на запястье, поскольку там самая светлая кожа. Но можно не ограничиваться лишь одной зоной и нанести его на лицо и шею. Если есть сомнения между двумя оттенками, необходимо выбрать тот, что светлее. При выборе тех или иных средств макияжа необходимо обращать внимание на их доказанную безопасность, гипоаллергенность, некомедогенность и удобство в применении.

Очистите кожу перед нанесением макияжа

Очищение кожи — это важный шаг, о необходимости которого можно повторять снова и снова, потому что именно его зачастую и пропускают. Если ваша кожа склонна к жирности, используйте для очищения легкие мицеллярные растворы (только не забывайте их обязательно смывать) или гели, а если сухая — вам подойдет очищающее молочко.

Подготовьте кожу к нанесению макияжа

Большинство проблем нашей кожи зачастую обусловлены неправильным уходом. Пытаясь сбалансировать негативную среду, она может выделять излишний себум либо впитывать всю воду из тонального средства, из-за чего оно может ложиться пятнами и подчеркивать малейшие шелушения. Очень часто мы имеем дело с обезвоженной кожей (ее выдает шелушение), при этом изначально она может быть как сухой, так и склонной к жирности. Степень увлажнения кожи в таком случае подбирается индивидуально: чем суше эпидермис, тем лучше нужно его увлажнять.

Уделите уходу время: нанесите его за 10-15 минут до того, как приступите к макияжу, и дайте составам поработать и впитаться, чтобы с будущим мейкапом точно все было в порядке и тон не «поплыл». Излишки ухода, если они есть, можно промокнуть салфеткой.

Решайте проблемы локально

Это главное правило маскировки несовершенств. Не надо наслаивать большое количество продукта на все лицо, уделяйте внимание только тем зонам, где это необходимо, в целом же тон должен оставаться легким и естественным, продукта на коже видно быть не должно.

Если у вас расширены поры и вы любите нейтрализовать их матирующими силиконовыми праймерами, помните — это вариант для особых случаев, носить такой макияж ежедневно не стоит, так как подобные продукты содержат много силиконов, и их длительное использование может усугубить проблемы с кожей.

Однако, если кожа начинает блестеть уже через несколько часов, без матирующего праймера не обойтись, но и в этом случае его надо использовать только в тех зонах, где появляется блеск.

Увлажняйте шелушения и воспаления

Если кожа шелушится, ваша задача состоит в том, чтобы размягчить сухие частички и по возможности их ликвидировать. Поэтому перед нанесением макияжа сначала хорошо увлажните кожу, а затем воспользуйтесь мягким пилингом с низким содержанием кислот, который мягко уберет размягченные чешуйки.

Если на коже есть воспаления, пилинг делать не стоит и вместо масляных текстур лучше отдать предпочтение легким увлажняющим гелям, например с алоэ. Не сушите кожу спиртовыми тониками, от этого она будет жирниться еще сильнее, и есть риск, что воспаление усилится, используйте такие средства локально.

Аккуратно наносите тон

Стоит помнить, что рельеф кожи макияж глобально изменить не в силах, поэтому будьте аккуратны в нанесении тона: используйте спонж или плотно набитую кисть типа кабуки, работайте притаптывающими движениями, как бы вбивая продукт в кожу со всех сторон и «склеивая» шелушения и закрывая воспаления. Пушистые, рыхлые дуофибры не помогут добиться ровного распределения продукта и подчеркнут нежелательный рельеф.

Выбирайте кремовые текстуры

Выбирайте кремовые или муссовые румяна и продукты для скульптурирования, пудовые могут быть более капризными в нанесении. Для закрепления макияжа используйте матовую прозрачную рассыпчатую пудру (наносим легко, едва касаясь, чтобы не перегрузить кожу и не подчеркнуть рельеф) или фиксирующий спрей-мист.

Правильно маскируйте пигментацию и постакне

С пигментацией отлично справляются цветные праймеры и корректоры с оранжевым подтоном. Для маскировки покраснений, вопреки расхожему мнению о магии зеленых корректоров, выбирайте высокопигментированные корректоры и консиллеры с желтоватым поддоном — они смотрятся более естественно, нейтрализуют красноту и гораздо проще в нанесении. Для нейтрализации синячков и венок в зоне глаз отлично подойдут увлажняющие консиллеры лососевого оттенка.

Важно использовать минимальное количество продукта и хорошо его растушевывать, чтобы не получить новое цветное пятно там, где вы этого не ждали.