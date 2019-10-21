50-летняя поклонница пластики похвасталась, что выглядит на 30 лет

52-летняя Би Кэмерон из Ливерпуля поделилась историей своего преображения. Женщина сделала себе не один десяток пластических операций, потратив кучу денег и даже задолжав 6000 фунтов, зато теперь, по ее утверждению, выглядит на 20 лет моложе. Кстати, Би является ярой поклонницей Джессики Рэббит — мультипликационного персонажа с роскошными формами.

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Мать двоих детей потратила тысячи фунтов на процедуры, чтобы выглядеть на 30 лет в свои 50 и иметь тело, которое будет не стыдно показать в бикини.

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Би успела сделать липосакцию, три операции по увеличению груди, операцию по моделированию промежутка между бедрами и подтяжку век.

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Несмотря на долг 6000 фунтов и на то, что некоторые процедуры заканчивались для нее плачевно, 52-летняя поклонница пластики не собирается останавливаться.

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Би в 20 лет. Она считает, что в этом возрасте выглядела «уныло и скучно».

Недавно Би вернулась из отпуска, где щеголяла в откровенном бикини на праздновании своего 52-го дня рождения. Британка радостно добавила, что люди были в шоке, что ей столько исполнилось.

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Би Кэмерон рассказала: «Пластические операции придают мне уверенность, поднимают мою самооценку, мне нравится, как я выгляжу. На меня часто обращают внимание даже 18-летние парни. Мне их внимание очень льстит, а когда они узнают, сколько мне лет, то не могут поверить».

Так Би выглядела в 41 год, как раз перед серией пластических операций по изменению внешности.

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Перед операцией по увеличению груди. После сорока Би решила, что хочет выглядеть на тридцать.

«Я не встречаюсь с мужчинами старше 35, я довольна своей сексуальной жизнью и с нетерпением жду новых пластических операций».

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«Я знаю, что многие критикуют мой образ жизни и мое тело», — призналась Би, гордо добавляя, что «пластика — это просто фантастика».

«Я считаю свое тело произведением искусства. Мое мнение и моя фигура никому не вредят, а тот факт, что я могу менять свой внешний вид как мне заблагорассудится, очень вдохновляет».

Она тратит огромные деньги на косметологические процедуры, чтобы сохранить молодость.

На данный момент Би проходит серию процедур по вживлению филлеров в плечи (Madonna Hand Job — «Работа Мадонны»), которые предназначены для того, чтобы в этих местах не появлялись признаки возраста.

Судя по фотографиям 30-летней давности, женщину с трудом теперь узнают.