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«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет своей привлекательности 

Lenta.ru 2 часа назад
«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет красоты
Фото: Natasha Pszenicki
Жительница английского графства Беркшир рассказала, что помогает ей выглядеть гораздо моложе своего возраста. Ее слова приводит издание Daily Mail.
53-летняя Трейси Белинда (Tracy Belinda), у которой три ребенка и две внучки, призналась, что каждые две недели она ходит на спа-процедуры. Кроме того, перед выходом на улицу она всегда наносит на кожу солнцезащитные средства, чтобы не ускорять процесс старения кожи.
«Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно в зоне живота, — признается британка. — Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь».
В прошлом году Белинда перенесла заместительную гормональную терапию.
«О ней я узнала от телеведущей Кэрол Вордерман. Она призналась в интервью, что терапия помогла ей справиться с симптомами менопаузы, — говорит женщина. — Уже спустя неделю я почувствовала себя более энергичной, у меня повысилось либидо. Мне будто снова 30 лет!»
Раз в месяц британка принимает у себя дома косметолога. Специалист делает ей массаж лица, спины и головы, а также использует специальные благовония, которые помогают справиться со стрессом.
В начале октября сообщалось, что американка Алехандра Лабастида-Шапиро назвала секретом своей молодости сыроедение, натуральные лекарства, занятия спортом и позитивное мышление. «Правильная осанка и физическая активность помогают сохранять энергию и избавляют тело от токсинов», — сказала 55-летняя женщина.
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Красота , Секрет молодости
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