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Где работают самые привлекательные официантки в мире 

Рамблер 4 часа назад
Американские бары марки Hooters — наверно самые известные заведения, где мужчин обслуживают полуголые официантки, хотя и не единственные в своем роде. «Рамблер» собрал снимки самых желанных девушек, которые встречают посетителей с пивом и жареными крылышками.
Название произошло от игры слов, где «hoot» означает и ухание совы (ее можно увидеть на логотипе сети), и жаргонное обозначение груди. Привлекательные официантки в облегающих майках с глубоким вырезом и в коротких шортах — это главная изюминка Hooters. Поэтому кастинг туда можно сравнить с модельным, разве что в Hooters приветствуют фигуристых красоток.
Сеть была основана компанией закадычных друзей, которые решили сделать заведение, где мужчины могли бы расслабиться и получить все, что они любят. То есть холодное пиво, сытную закуску и общество симпатичных девушек, которые принесут и первое, и второе.
Сейчас бары Hooter можно найти в Европе, Южной Америке, России, Азии, Австралии и даже Африке. А фотографии обворожительных официанток регулярно публикуются в соцсетях и собирают тысячи лайков.
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