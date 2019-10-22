Где работают самые привлекательные официантки в мире

Американские бары марки Hooters — наверно самые известные заведения, где мужчин обслуживают полуголые официантки, хотя и не единственные в своем роде. «Рамблер» собрал снимки самых желанных девушек, которые встречают посетителей с пивом и жареными крылышками.

Название произошло от игры слов, где «hoot» означает и ухание совы (ее можно увидеть на логотипе сети), и жаргонное обозначение груди. Привлекательные официантки в облегающих майках с глубоким вырезом и в коротких шортах — это главная изюминка Hooters. Поэтому кастинг туда можно сравнить с модельным, разве что в Hooters приветствуют фигуристых красоток.

Сеть была основана компанией закадычных друзей, которые решили сделать заведение, где мужчины могли бы расслабиться и получить все, что они любят. То есть холодное пиво, сытную закуску и общество симпатичных девушек, которые принесут и первое, и второе.

Сейчас бары Hooter можно найти в Европе, Южной Америке, России, Азии, Австралии и даже Африке. А фотографии обворожительных официанток регулярно публикуются в соцсетях и собирают тысячи лайков.