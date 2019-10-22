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«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет красоты 

Рамблер 49 минут назад
53-летняя англичанка Трейси Белинда рассказала СМИ секрет своей молодости и привлекательности.
Женщина имеет троих детей и уже двоих внучек, но по прежнему держит себя в прекрасной форме. Все дело в том, что она перед каждым выходом на улицу наносит на кожу солнцезащитные средства, тем самым замедляя процесс старения кожи, и каждые две недели посещает спа-салоны, а раз в месяц к ней домой и вовсе приходит косметолог.
«Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно в зоне живота, — рассказала женщина. — Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь».
Кроме того, женщина призналась, что прибегала к гормональной терапии.
«О ней я узнала от телеведущей Кэрол Вордерман. Она призналась в интервью, что терапия помогла ей справиться с симптомами менопаузы, — рассказала британка. — Уже спустя неделю я почувствовала себя более энергичной, у меня повысилось либидо. Мне будто снова 30 лет!».
Ранее "Рамблер" писал о секретах молодости и красоты 54-летней Элизабет Херли.
Женский форум1
Красота , Видео , Элизабет Херли
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