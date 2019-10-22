«Вечно молодая» бабушка раскрыла секрет красоты

53-летняя англичанка Трейси Белинда рассказала СМИ секрет своей молодости и привлекательности.

Женщина имеет троих детей и уже двоих внучек, но по прежнему держит себя в прекрасной форме. Все дело в том, что она перед каждым выходом на улицу наносит на кожу солнцезащитные средства, тем самым замедляя процесс старения кожи, и каждые две недели посещает спа-салоны, а раз в месяц к ней домой и вовсе приходит косметолог.

«Последнее время оставаться в форме стало сложнее, особенно в зоне живота, — рассказала женщина. — Поэтому я начала заниматься спортом пять раз в неделю. Мне нравятся интенсивные интервальные тренировки: 30 секунд ты выполняешь упражнение, затем 30 секунд отдыхаешь».

Кроме того, женщина призналась, что прибегала к гормональной терапии.