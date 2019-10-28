Как приезжей девушке замаскироваться под москвичку

Многие девушки, приезжающие покорять столицу, всячески пытаются стать «своей» в Москве, и часто расстраиваются, когда их спрашивают с какого города или поселка они приехали. По каким признакам и стилю в одежде можно отличить истинную москвичку от приезжей, и как последней стать максимально похожей на жительницу столицы? Чтобы ответить на этот вопрос «Вечерняя Москва» обратилась к стилисту и дизайнеру Саше Подъельской

Зачастую приезжих девушек можно вычислить в толпе с первого взгляда. Спросите как? По каблукам, которые они носят в любое время дня и ночи, и не важно, что красивой, легкой походки не получается. Кроме того, эти леди, как правило, больше остальных гонятся за брендовыми одеждами. Однако из-за отсутствия средств на оригинал, «модницам» приходится отдавать свои кровные на дешевую китайскую подделку.

По словам Саши Подъельской, с особым искусством такие девицы пытаются подчеркнуть свою сексуальность. Если декольте, то обязательное глубокое, если кофта или блуза, то непременно прозрачная или максимально открытая. Образ дополняется также леопардовыми принтами на одежде или обуви.

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Также у провинциальных девушек есть особая страсть: надевать все золотые украшения, какие у них только есть, чтобы подчеркнуть свой достаток.

— Бижутерия — это «фу», а вот золото — совсем другое дело, — говорит эксперт.

Конечно, образ дополняется ярким макияжем, как правило, провинциальные барышни используют губные помады вызывающих цветов: ярко-красный, морковный, насыщенно-розовый.

Эксперт дала несколько советов приезжим девушкам, которые хотят выглядеть, как москвички.

ШАГ 1. Во-первых, необходимо забыть о слове «модно». В любом наряде важно соблюсти меру и не впадать в крайности. Крайне нелепо будет выглядеть сорокалетняя дама, натянувший на себя облегающий топ с изображением Микки Мауса. То же самое касается и невзрачной длинной юбки из бабушкиного сундука. Правильным решением в выборе одежды станут элегантные силуэты, классические фасоны, ненавязчивый, но интересный декор. Безусловно, в ансамбле можно и нужно использовать некоторые дополнительные аксессуары.

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ШАГ 2. Даже нестандартные фигуры с помощью одежды можно сделать привлекательными и пропорциональными. Нужно научиться скрываться все недостатки фигуры, и, наоборот, подчеркивать достоинства. Если у вас красивые ноги и грудь, юбка с прямым кроем, длиной до колен и блуза с V-вырезом станут прекрасным вариантом.

ШАГ 3. Даже если вы очень любите украшения, их не стоит надевать на себя в большом количестве. Следует забыть об усеянных стразами колье и объемных клипсах. В тренде изящество, скромность, естественность и элегантность. Очень стильно выглядит аккуратная подвеска на цепочке. Красиво и элегантно выглядят тонкие цепочки, браслеты.

ШАГ 4. Макияж может быть и вечерний, и деловой. Все зависит от мероприятия, которое девушка собирается посетить, а также не последнюю роль играет цвет волос, кожи и глаз.

К примеру, яркий макияж идет блондинкам. Им всегда подходит помада кораллового или ярко-розового цвета. Светловолосым девушкам также подходят классические стрелки, которые могут быть различной длины и различной толщины. Ресницы в данном случае можно накрасить тушью зеленого, коричневого, синего или классического черного цвета. На работу использовать накладные ресницы и яркий макияж не стоит, если, конечно, яркий макияж не связан со спецификой работы. Брюнетки и шатенки и без косметики имеют яркую внешность, но все равно хотят выделяться на фоне остальных представительниц прекрасного пола.

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Темноволосым не стоит злоупотреблять карандашом и тушью для бровей и ресниц. А вот привести брови в идеальную форму можно. Глаза можно выделить стрелками, если разрез небольшой. Это придаст взгляду выразительности. Тени лучше выбирать светло-золотые или светло-серые. Кожу следует выровнять с помощью тональной основы, а на скулы и в район под глазами нанести хайлайтер. Помаду лучше использовать естественных цветов, а еще лучше использовать блеск. Рыжеволосым проще всего будет наносить минимум косметических средств, чтобы при этом смотреться красиво и достойно. Благодаря насыщенному цвету волос их образ и без того яркий. При этом огненным красоткам подходят яркие цвета. Тени могут быть зеленого или синего цвет, губная помада — розового. Румяна лучше использовать персикового и оранжевого цветов.