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Доктора из Китая сравнили с героиней игры из-за невероятного тела 

Anews 3 часа назад
Из-за своего тела китаянку сравнили с героиней игры
Фото: Anews
Пользователи Интернета окрестили китайскую бодибилдершу Юан Еронг «Чунь Ли», сравнив ее с персонажем в классической видеоигре Street Fighter. Все потому, что тело девушки выглядит почти мультяшным из-за пропорций, а ее ноги кого угодно сведут с ума.
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Юан стала известной после того, как запостила фотографию, где держит свадебный наряд. Теперь она известна как девушка «с лицом ангела и телом дьявола».
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Очень скоро люди захотели узнать о ней все. Они решили, что Юан — фитнес-тренер, однако она опровергла их теорию.
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«Я работаю доктором, немного моделью, но точно не тренером»
— написала девушка в Инстаграме.
Вскоре мужчины захотели узнать, одинока ли она. К несчастью для них, Юан уже замужем — тоже за доктором.
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Красота
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