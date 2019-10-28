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Как правильно сушить волосы 

FashionTime 21 минуту назад
Как грамотно сушить волосы
Фото: FashionTime
Секрет волос не только в том, чтобы их правильно мыть и делать маски, нужно уметь и грамотно сушить. Недопонимание между феном и его владелицей происходит в 90% случаев, остальные нашли грамотный подход к инструменту красоты их волос. Фен максимально экономит время, но не всегда приносит пользу, вернее не несет ее совсем. Как избежать повреждений, делая красивую укладку? Что же дать в такой ситуации? FashionTime.ru отвечает на этот вопрос.

Защитить от перегрева

После мыться волос нужно использовать защитные средства: спреи, лосьоны, сыворотки. Даже при использовании защиты не стоит злоупотреблять максимально горячим режимом, пощадите ваши локоны и пользуйтесь слабым и средним режимом устройства.

Разделить на пряди

После того, как вы подготовили локоны к горячей воздушной атаке, разделите их на пряди и зафиксируйте зажимом. Разделенные пряди быстрее и эффектнее выпрямляются и так лучше происходит вентиляция. Если хотите их завить, то также разделите на пряди и не вытягивайте, а просто сушите феном без расчески.

По направлению роста

Если не хотите, чтобы волосы вечно были пушистыми и непослушными, то никогда не сушите, простив роста волос. Все потому, что, когда вы так сушите, происходит расщепление чешуек волос и прическа долго не держится, да и структура волос портится. Самое идеальное расстояние между феном и волосами — 10 сантиметров. Нужно соблюдать баланс: слишком далеко — не эффективно, близко — вредно.

Насадки для фена

Многие девушки недооценивают насадки для фена, которые помогут в создании необходимого образа. При использовании круглой щетки следует применять концентратор (насадка в виде формы дуги), так будет проще направлять воздух в конкретном направлении. Если хотите придать объем и сделать роскошные локоны, то лучше использовать насадку-диффузор. Также его используют те, у кого ломкие волосы, он бережно сушит голову и предупреждает пересыхание кожи.

Держать в правой руке

Привыкли мы держать фен в левой руке, а расческу в правой, хотя делать нужно все наоборот. Вроде бы мелочь, а именно это поможет тщательно вытянуть пряди волос.

Окончание сушки — холодным воздухом

Чтобы добиться блеска волос и гладкости, то заканчивать процедуру сушки нужно прохладным воздухом, тогда укладка будет держаться намного дольше.

Не сушить до конца

Если есть такая возможность, то не сушите волосы до конца и дайте высохнуть естественным путем, пускай они останутся на 5% влажными. Это защитит их от пересушки и сделает вид более здоровым.
Табу для волос:не вытирайте интенсивно волосы перед сушкой, это сильно портит их структуруне сушите не расчесанные после мытья волосы, должно пройти несколько минутдайте волосам самостоятельно высохнуть после мытья (минут 10-15)
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Теги:
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