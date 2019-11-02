Что такое имиджевая пластика

Замечали ли вы, что в соцсетях многие девушки похожи друг на друга как две капли воды? Тонкий нос, пухлые губы, выразительные глаза. Многие говорят — все от природы, специалисты же уверены — имиджевая пластика!

Имиджевые пластические операции — совокупность операций, которые проводятся с целью сделать черты более привлекательными и запоминающимися. В качестве примера специалисты приводят Анджелину Джоли , изменившая в себе некоторые части лица. Пластические хирурги утверждают, что у звезды была ринопластика, ментопластика и коррекция скул. Таким образом сделала свою внешность уникальной и стала настоящей иконой женственности, сексуальности и красоты. К слову, почти 20% пациентов, которые решаются на операцию, хотят быть похожими на своих кумиров, а 60% из-за модных тенденций.

Имиджевая пластика, как отдельное течение в пластической хирургии появилась недавно. Количество операций зачастую неограниченно и зависит от пожеланий пациента. Часто хирурги ограничиваются коррекцией носа, увеличением губ и изменением линии скул и подбородка. В некоторых случаях с врачами работают косметологи. По статистике, такую пластику делают в возрасте от 25 до 40 лет. Специалисты объясняют это тем, что после 40 пациенты воспринимают свою внешность такой, какая есть и хотят избавиться от возрастных изменений, а не изменить облик в целом.

К имиджевой пластике можно отнести и операции на теле. Поэтому, зачастую комплекс вмешательств может занять от полугода до нескольких лет, включая при этом и восстановительный период после каждого этапа.