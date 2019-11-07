Как выглядят самые перспективные русские модели нового поколения

Русские красавицы давно и прочно зарекомендовали себя в модельном бизнесе. Наталья Водянова , Ольга Малюк, Валентина Зеляева, Наташа Поли — эти имена известны каждому знатоку высокой моды. Однако подросло новое поколение российских красоток, которые успешно покоряют подиумы и обложки. Самые эффектные из них — в фотогалерее «Рамблера».

Татьяна Митюшина

Уроженка Перми сотрудничала с всемирно известными брендами Victoria's Secret and Intimissimi. Регулярно появляется на обложках зарубежных модных журналов.

Кристина Романова

Ксения Шипилова

Девушка стала второй вице-Мисс в национальном конкурсе красоты в 2009 году и представляла страну на «Мисс мира». Владеет сетью салонов красоты.

Елизавета Голованова

В 2012 году стала победительницей в конкурсе «Мисс Россия». В том же году приняла участие в «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», где вошла в десятку финалисток. За чудесные длинные волосы ее прозвали Рапунцель.

Полина Куклина

Топ-модель из Москвы появлялась на обложках таких легендарных журналов как Vogue, D, Flair.

Ксения Сухинова

Девушка стала «Мисс Россией» в 2007 и «Мисс Мира» в 2008 году. С тех пор активно сотрудничает с модными изданиями.