Русские красавицы давно и прочно зарекомендовали себя в модельном бизнесе. Наталья Водянова, Ольга Малюк, Валентина Зеляева, Наташа Поли — эти имена известны каждому знатоку высокой моды. Однако подросло новое поколение российских красоток, которые успешно покоряют подиумы и обложки. Самые эффектные из них — в фотогалерее «Рамблера».
Татьяна Митюшина
Уроженка Перми сотрудничала с всемирно известными брендами Victoria's Secret and Intimissimi. Регулярно появляется на обложках зарубежных модных журналов.
Кристина Романова
Девушка была лицом таких прославленных марок как Ralph Lauren, Vera Wang, Marc Jacobs. Участвовала в показах Александра МакКуина, Жана-Поля Готье, Йоджи Ямамото.
Ксения Шипилова
Девушка стала второй вице-Мисс в национальном конкурсе красоты в 2009 году и представляла страну на «Мисс мира». Владеет сетью салонов красоты.
Елизавета Голованова
В 2012 году стала победительницей в конкурсе «Мисс Россия». В том же году приняла участие в «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная», где вошла в десятку финалисток. За чудесные длинные волосы ее прозвали Рапунцель.
Полина Куклина
Топ-модель из Москвы появлялась на обложках таких легендарных журналов как Vogue, D, Flair.
Ксения Сухинова
Девушка стала «Мисс Россией» в 2007 и «Мисс Мира» в 2008 году. С тех пор активно сотрудничает с модными изданиями.