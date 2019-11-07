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Волосы расплавились на голове женщины от окрашивания в домашних условиях 

Lenta.ru 5 часов назад
Волосы женщины расплавились после окрашивания
Фото: Страница Eden Gilliam в Facebook
Американка потеряла часть волос в результате неудачного окрашивания, которое провела в домашних условиях. Об этом сообщает The Sun.
26-летняя Эден Джиллиам (Eden Gilliam) из Теннесси десять лет проходила с темными волосами и решила перекраситься в блондинку. Вместо того, чтобы обратиться в салон красоты, она отправилась в магазин, где ей посоветовали купить средство для обесцвечивания волос и разглаживающую маску, которая обычно используется для африканского типа волос.
По словам Джиллиам, когда она проделала процедуру, волосы расплавились у нее на голове. Женщина бросилась смывать средство, однако было уже поздно: когда она провела руками по голове, пряди волос посыпались на пол.
Пришедшая на помощь подруга порекомендовала отстричь остатки волос и воспользоваться кондиционером.
Сейчас волосы Джиллиам немного прикрывают уши, и она планирует начать носить парик. Американка советует не пытаться высветлить волосы самостоятельно, а обратиться в салон красоты.
В июне британская студентка получила сильный ожог головы и проплешины после очередного похода в парикмахерскую. Вернувшись домой, девушка почувствовала нестерпимую боль и немедленно помчалась в больницу. Врачи сообщили, что она получила тяжелейшие химические ожоги.
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Теги:
Красота
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