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Бразильский футболист взял в жены русскую модель 

Рамблер 7 часов назад
Российская модель Катя Дорожка поделилась приятной новостью со своими поклонниками в соцсетях. Она вышла замуж за своего возлюбленного Луиса Адриану, который раньше играл за футбольный клуб "Спартак".
Кате 22 года, она родом из Карелии. С детства мечтала стать артисткой, и родители ее в этом поддерживали. В 8 лет она стала победительницей конкурса "Маленькая краса Карелии", а в 16 уже участвовала в конкурсе "Краса России". Так началась ее модельная карьера. Она переехала в Москву, начала сниматься, участвовать в модных показах и посещать светские мероприятия. У нее завязался роман с полузащитником московского "Локомотива" Антоном Миранчуком, но пара распалась.
Через год она начала встречаться с футболистом из "Спартака" Луисом Адриану. Кстати, ради русской красавицы бразилец развелся с женой, с которой они воспитывали троих детей — девочку и мальчиков-близнецов.
Сейчас Катя Дорожко живет в Бразилии вместе с мужем, она продолжает карьеру модели, а он играет за бразильский футбольный клуб "Палмейрас". В одном из интервью модель признавалась, что к 30 годам мечтает стать женой и матерью троих детей. Пока все идет по плану.
В галерее "Рамблера" — самые эффектные фото российской модели.
Видео дня. Непривлекательные жены знаменитых красавцев
Женский форум20 
Редактор:  Катя Кобышева
Теги:
Красота , Фото , Антон Миранчук , Спартак , Локомотив
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