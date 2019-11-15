Бразильский футболист взял в жены русскую модель

Российская модель Катя Дорожка поделилась приятной новостью со своими поклонниками в соцсетях. Она вышла замуж за своего возлюбленного Луиса Адриану, который раньше играл за футбольный клуб "Спартак"

Кате 22 года, она родом из Карелии. С детства мечтала стать артисткой, и родители ее в этом поддерживали. В 8 лет она стала победительницей конкурса "Маленькая краса Карелии", а в 16 уже участвовала в конкурсе "Краса России". Так началась ее модельная карьера. Она переехала в Москву, начала сниматься, участвовать в модных показах и посещать светские мероприятия. У нее завязался роман с полузащитником московского "Локомотива" Антоном Миранчуком , но пара распалась.

Через год она начала встречаться с футболистом из "Спартака" Луисом Адриану. Кстати, ради русской красавицы бразилец развелся с женой, с которой они воспитывали троих детей — девочку и мальчиков-близнецов.

Сейчас Катя Дорожко живет в Бразилии вместе с мужем, она продолжает карьеру модели, а он играет за бразильский футбольный клуб "Палмейрас". В одном из интервью модель признавалась, что к 30 годам мечтает стать женой и матерью троих детей. Пока все идет по плану.

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