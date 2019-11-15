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Как читать состав косметики: запомните эти 6 названий и будете разбираться лучше консультантов 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 5 часов назад
Как читать состав косметики: запомните эти 6 названий
Фото: КТО?ЧТО?ГДЕ?
Чтобы разбираться в составе косметики, деле достаточно запомнить всего несколько самых популярных компонентов, встречающихся в большинстве косметических средств, и знать зачем они нужны.
Главное правило чтения этикеток — чем ближе к началу состава находится вещество, тем его больше в самом тюбике. То есть если обещанная гиалуроновая кислота плетется в самом конце списка, то вряд ли стоит ждать от крема чудес и преображения вашей кожи. Не забывайте, что на любой компонент у вас может быть индивидуальная реакция, так что со временем вы будете знать, подходят ли вам минеральные масла или даже самый дорогой крем с ними вызовет воспаления.

Sodium Laureth Sulfate (SLS)

Это вещество отвечает за образование мыльной пены, именно из-за его отсутствия бессульфатные шампуни практически не пенятся. Не стоит бояться этого компонента даже на начальных позициях, потому что производители не добавляют его сверх нормы.
Если же вы боитесь раздражения и сухости, обратите внимание на косметику с более мягкими сульфатами, такими как Coco Glucoside или Disodium Cocoyl Glutamate. Это более мягкие моющие вещества, сделанные из натуральных компонентов.

Hyaluronic acid and collagen

Если вы задумывались об увлажнении и сохранении упругости кожи, то вы узнаете гиалуроновую кислоту и коллаген. Они помогают сохранить молодость и избавиться от морщинок, но только в том случае, если производитель использовал высокомолекулярные вещества.
Чтобы пройти сквозь эпидермис, молекулы должны быть маленькими, а это довольно дорого. Так что если крем с гиалуроновой кислотой подозрительно дешевый, то скорее всего он не будет действовать эффективно.

Dimethicone

Это один из самых распространенных типов силиконов, который делает волосы и кожу гладкими, закрывая поры. Но именно это вещество может сушить кожу и вызывать индивидуальную непереносимость, так что перед использованием стоит проверить средство где-то в незаметном месте.
Чтобы обнаружить силиконы в составе, нужно помнить, что заканчиваются они на «con» или «oxane», например, Cyclopentasiloxane.
Полиэтиленгликоль считается безвредным, если его концентрация в составе не превышает 20%. Именно поэтому он встречается не только в натуральной косметике, но и в аптечных сиропах. Он нужен для образования эмульсии и увлажнения кожи.
Лучше не использовать средства, в которых PEG встречается на первых позициях, но и избегать его совсем нет необходимости. Мало какое средство может быть создано без его использования, а исследования говорят, что не стоит бояться полиэтиленгликоля в составах.

Paraffinum Liquidum

Это минеральные или синтетические масла, их производят из нефти. Их используют как увлажняющий компонент в недорогой косметике (а иногда и в дорогой). По сути, эти вещества просто создают на коже пленку, не позволяя влаге испаряться.
У многих после использования минеральных масел на коже появляются высыпания и раздражения. Это неудивительно, ведь под пленкой кожа не дышит, а поры забиваются. Так что этого компонента лучше стараться избегать.

Parabens

Большинство косметических продуктов хранятся по полгода благодаря именно этим веществам, которые выполняют роль консервантов. Ничего плохого в 1-2 парабенах в составе нет, однако большее их количество должно вызывать вопросы.
Гораздо хуже, если в качестве консерванта были использованы производные формальдегида, такие как DMDM Hydantoin, Imidazolidinyl Urea, Diazolidinylurea. Они крайне токсичны и приносят больше вреда, чем пользы.
При выборе средства стоит обращать внимание не столько на красочные обещания производителя на этикетке, сколько на состав. Это позволит грамотно тратить ваш бюджет и не испытывать разочарований после покупки некачественной косметики.
А вы обращаете внимание на состав, когда покупаете косметику?
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