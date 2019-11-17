Крем от геморроя под глаза и другие дикие трюки дам

Крем от геморроя под глаза и другие странные трюки женщин

Зачастую женщины готовы буквально на все, чтобы сохранить молодость лица и тела. В материале "Рамблера" рассказываем, к каким диким средствам готовы прибегнуть дамы ради красоты. И главное — стоит ли овчинка выделки?

Крем от геморроя помогает от морщин?

Чтобы снять отечность и напитать кожу девушки готовы наносить крем от геморроя под глаза. Якобы этим трюком спасается Ким Кардашьян , когда необходимо привести лицо в порядок срочно.

Считается, что компоненты, входящие в состав лечебного средства, улучшают кровоток и за счет этого быстро убирают мешки под глазами. Но другие источники утверждают, что лучше не экспериментировать с этим препаратом, чтобы не испортить зрение.

Зубная щетка для увеличения губ

Пока одни вкладывают филлеры, другие прибегают к "бабушкиным" методам. Неистово тереть свои губы ради объема готовы многие девушки — эффект будет не таким длительным, как после похода к косметологу, но сделать пару сочных фото точно хватит.

Дезодорант вместо основы под макияж

Мягко скажем, нестандартный (хотя и логичный) способ применения придумали обладательницы жирной кожи в т-зоне лица. Якобы девушки наносят дезодоранты на особенно жирные участки, таким образом антиперспирант выступает в качестве основы под макияж, не давая сальным выделениям испортить мейкап. Способ странный, но популярный.

Мы не рекомендуем брать на вооружения эти нестандартные способы. Помните, что средства всегда лучше использовать по назначению, особенно, если дело касается вашего организма.