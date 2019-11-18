Ужасные ошибки в оформлении бровей, которые вас старят

Слишком тонкие брови

Такая форма бровей была популярна в начале 21 века, а сейчас обладательницы «ниточек» выглядят так, как будто застряли в прошлом. Тонкие брови на круглом лице превращают его в шар, так что ни о каких красивых чертах и четких контурах и мечтать не стоит.

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Графичные тонкие брови лучше заменить на естественные правильные, они добавляют лицу очарование юности.

Яркие брови домиком

Если на лице появились первые морщины, лучше отказаться от этой формы. Она добавляет чертам резкость, а значит больше подчеркивает недостатки.

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Например, даже на этом фото видно, что Анджелина Джоли с возрастом сменила брови домиком на естественную форму и более приглушенный цвет.

Слишком темые брови

Если переборщить со слоем пигмента или сделать неправильный татуаж, то брови получатся слишком неестественными и грубыми. Темный цвет делает взгляд тяжелым, хмурым и усталым. Специалисты рекомендуют пользоваться пудровыми продуктами для бровей или мягким карандашом.

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Используйте оттенок, который на один-два тона темнее естественного цвета волос. Стоит помнить — макияж бровей очень важен!

Не ухаживать за бровями после 40

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С возрастом брови теряют естественный пигмент, поэтому могут появиться проплешины. Это делает лицо блеклым и серым. Решить такую проблему легко: с помощью краски для бровей и похода в салон к мастеру.