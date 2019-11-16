6 вещей, которые уродуют накрашенную девушку

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Не делайте так! 6 антитрендов макияжа, которые вас уродуют 

Я Покупаю 2 часа назад
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Фото: Yapokupayu.ru/
Возможно, после прочтения вам захочется выбросить несколько любимых бьюти-средств.

Явные переходы теней

В вечернем макияже стоит забыть о ярком смоки айс с резкими переходами от светлых теней к черным. В 2019/20 годах в тренде монохром. Если вы накрасите глаза тенями одного цвета, образ будет куда более современным.

Густо накрашенные ресницы

Все мы еще с начала 2000-х любили красить ресницы на несколько слоев в духе Твигги. Но скленные огромные реснички в этом году стремительно вышли из моды. В тренде — максимальная естественность. И на туши заодно сэкономим!

Перламутровый блеск для губ

Блески для губ в 2020 году будут ультратрендом в макияже, но с небольшой оговоркой — только не перламутровые. Они удешевляют образ. Лучше выбрать блестящие прозрачные или розовые глянцевые основы. Глитеры и блестки тоже не стоит обходить стороной.

Графичные брови

Идеальные четкие брови, которые так старательно вырисовывали себе Инстаграм-дивы, канули в лету. В моде — пушистые и небрежные бровки скаус. Некоторые даже специально делают долговременную укладку бровей. Цвет карандаша или теней лучше заменить на более подходящий к волосам, а не черный.

Матовое лицо

А помните, как мы старательно покрывали лицо толстым слоем тонального крема и серху щердо все это припудривали? Забудьте! Пудрой сегодня можно вообще не пользоваться. В тренде — естественное сияние. Тональные средства визажисты рекомендуют подбирать с легкой текстурой, например, BB-кремы.

Помада светлее кожи

Совсем недавно многие модницы любили расставлять акценты в макияже. Если красили ярко глаза, то губы, наоборот, старались делать незаметными — замазывали их тоналкой или блеском в цвет губ. Этот тренд из прошлого века лучше забыть как страшный сон.
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