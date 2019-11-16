Стиль тетки: 5 привычек, которые уродуют походку

Стиль тетки: 5 привычек, которые делают вашу походку ужасной

Самой привлекательной и эффектной считается походка «от бедра», когда женщина идет свободно и немного покачивая тазом. В этом случае позвоночник должен быть вытянут, голова и плечи почти неподвижны, а руки двигаются в такт с небольшой амплитудой. Но на практике далеко не все девушки двигаются именно так. Нередко можно увидеть, как молодые женщины прибавляют себе несколько десятков лет грузной и неказистой походкой. Чтобы не стать ее обладательницей, нужно следить за несколькими аспектами.

Ошибка №1: ходьба на полусогнутых

Согласитесь, ходьбу на полусогнутых ногах вряд ли можно назвать эталоном красоты. Скорее всего, у человека, который так передвигается, есть проблемы с коленным или тазобедренным суставами. Поэтому, прежде всего, нужно исключить медицинские проблемы, а лишь потом заниматься эстетической стороной вопроса.

Если с суставами все в порядке, необходимо следить за тем, чтобы во время шага вперед колено полностью выпрямлялось. В противном случае походка будет казаться старческой.

Ошибка №2: сутулость

Безусловно, всегда ходить с идеально прямой спиной невозможно. Однако следить за осанкой просто необходимо. Опущенные плечи, сгорбленная шея и потупленный взгляд — все это не только делает из девушки бабушку, но и вредит здоровью.

Вспомните слова секретарши Верочки из фильма «Служебный роман». Она провела своей начальнице Людмиле Прокофьевне мастер-класс по женственной походке: «Головка чуть-чуть приподнята. Глаза немножко опущены. Здесь все свободно. Плечи откинуты назад. Походка свободная, от бедра. Раскованная, свободная пластика пантеры перед прыжком». Эта инструкция актуальна и по сей день, а для большей эффективности регулярно выполняйте упражнение: по 10-15 минут в день ходите с книгой на голове, стараясь ее не уронить.

Ошибка №3: шарканье ногами при ходьбе

Если с вашей обуви регулярно слетают набойки, вероятно, вы волочите ноги при ходьбе. Еще один «симптом» шарканья ногами — вы слышите протяжный звук своих шагов, а не отчетливый стук каблуков или набоек на обуви. Стоит ли говорить, что все вышеописанное максимально не подходит под определение женственности.

Чтобы избавиться от старушечьей походки, необходимо следить за тем, чтобы стопа полностью отрывалась от земли и опускалась в плавном перекате с пятки на носок. Кроме того, для ходьбы «от бедра» важно, чтобы ноги становились одна перед другой, то есть следы, в итоге, образовывали более-менее прямую линию.

Ошибка №4: ходьба вприпрыжку

Ходьба вприпрыжку в меньшей степени ассоциируется со старушечьей, однако тоже выглядит довольно странно и уж точно не женственно. Пружинистая и резкая походка часто вызвана гипертонусом икроножных мышц — будь то от частой ходьбы на каблуках или чрезмерных тренировок.

В этом случае нужно уделить особенное внимание растяжке и расслаблению мышц, чтобы не подпрыгивать при ходьбе, а двигаться плавно и изящно. Если вы занялись растяжкой, не останавливайтесь только на икрах — этот вид активности придает всему телу гибкость, которую нередко называют синонимом молодости.

Ошибка №5: рассинхрон движения рук и ног

Если руки во время ходьбы не двигаются в такт ногам, а хаотично болтаются, значит они не выполняют своей функции стабилизации тела. Стоит ли говорить, что со стороны это выглядит совершенно не женственно. В таком случае следует проверить здоровье — нет ли проблем с позвоночником.

Скованность в движениях рук и рассинхрон могут также быть связаны с неуверенностью и даже неврологическими проблемами. Поэтому, если вы заметили у себя такую особенность, стоит уделить ей пристальное внимание. Ведь на кону не только ваша походка, но и психологическое здоровье!