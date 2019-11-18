Как правильно ухаживать за руками зимой

Основные правила ухода за руками в холодное время года

Осенью и зимой организм человека наиболее уязвим. Резкие температурные перепады, дождливая, ветреная и снежная погода способны спровоцировать не только простудные заболевания, но и оказать негативное воздействие на кожу и ногти. Наиболее подвержена отрицательному влиянию кожа рук, которая в холодное время года обветривается, пересыхает, краснеет и шелушится. Чтобы этого избежать, рекомендуется придерживаться простых правил, которые позволят защитить руки в межсезонье.

Не забываем увлажнять кожу

Чтобы кожа рук оставалась здоровой и красивой, необходимо регулярно применять увлажняющий крем. Рекомендуется наносить увлажняющее средство утром за полчаса до выхода из дома и вечером. Обладательницы сухой кожи должны наносить крем чаще — после каждого контакта с водой.

Моем руки в теплой воде

Это правило является предельно важным, так как мытье рук в холодной и горячей воде может создать стресс для кожи, которого и без того хватает в холодное время года. Рекомендуется применять мыло из натуральных компонентов, которое не вызывает раздражения и бережно питает кожу. Кроме того, следует отказаться от сушилок — после мытья руки необходимо промокнуть салфеткой или позволить влаге самостоятельно впитаться в кожу.

Ухаживаем за кутикулой

В осенне-зимний период кутикула требует особого ухода, так как она также подвержена пересыханию. В целях увлажнения лучше использовать натуральное масло, включающее витамин Е. Наносить средство необходимо легкими движениями по кругу. Массаж позволит стимулировать кровообращение в корне ногтевой пластины, что улучшит не только состояние кутикулы, но и благотворно отразится на самой ногтевой пластине.

Пользуемся парафином

Парафин, нагретый до определенной температуры, позволит создать на поверхности кожи влагонепроницаемую пленку. Такая оболочка способствует раскрытию пор, лучшему питанию глубоких шаров эпидермиса и активному выведению токсических веществ. Созданный парниковый эффект увлажнит кожу.

Маникюр делаем круглогодично

Ухаживать за ногтями и кожей необходимо в течение всего года. Аккуратно сделанный маникюр позволит избавить от заусенцев, которые активизируются в межсезонье. Обладательницам тонких ногтей или любителям гель-лака, рекомендуется пользоваться проверенными, максимально щадящими вариантами покрытий ногтевой пластины.