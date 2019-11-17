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Как сохранить красоту и молодость: секреты нестареющих женщин 

SM News 30 минут назад
Как сохранить красоту: секреты нестареющих женщин
Фото: SM News
Некоторые женщины не меняются много лет, оставаясь молодыми. Кожа у них бывает чистой, без морщин. У них бывают свои секреты, которые помогают сохранить молодость.

Следить за пищеварением

Здоровый кишечник работает, как часы. Запоры являются отравлением организма. Это приводит к тусклому цвету и дряблой коже. Если кишечник здоров, то это положительно отражается на здоровье организма. Необходимо включать в рацион свежие овощи и фрукты, чистую воду, небольшое количество теста, салат, каши, ромашковый чай, что положительно отражается на состоянии кожи. Рекомендуется употреблять большое количество воды, чтобы её было не меньше 2 литров в день. Это отражается лучшим образом на здоровье.

Правильный сон

Недосып является злейшим врагом кожи и волос. Спать желательно ложиться пораньше, чтобы выспаться. Женщины, которые следят за своей красотой, спят 8-9 часов в сутки. Это помогает им выглядеть сногсшибательно.

Витамины

Для насыщения организма витаминами необходимо употреблять побольше овощей и фруктов. Старайтесь чаще готовить компот из кураги, изюма. Их можно добавлять в овсяные хлопья утром. Также полезно пить настой шиповника, так как в нем содержится большое количество витаминов.
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