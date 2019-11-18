Ей плеснули кислотой в лицо, но она смогла выжить

Облитая кислотой российская модель рассказала о жизни после 200 операций

Российская модель Элеонора Кондратюк, которую 20 лет назад облили кислотой из-за того, что она отвергла ухаживания сочинского криминального авторитета Рубена Григоряна , рассказала о жизни после произошедшего и почти 200 перенесенных операций. Интервью с моделью опубликовал RT.

По словам Кондратюк, в первое время после случившегося она не могла смотреть на себя в зеркало и чувствовала себя очень подавленной из-за серьезных изменений во внешности. Особую поддержку ей оказали близкие, а также помогали консультации с психологом.

Женщина подчеркнула, что ее отношение к мужчинам после нападения не изменилось. «Преступники определяются не половой или национальной принадлежностью, а действиями. В жизни мне встречались настоящие мужчины», — заметила она и привела в пример спасшего ее в первые минуты после произошедшего школьного преподавателя, раскрывшего преступление начальника уголовного розыска, а также сделавшего ей первую сложную операцию врача сочинской больницы.

В настоящее время женщина никак не связана с модельным бизнесом, работает логотерапевтом и консультирует клиентов, нуждающихся в посттравматической реабилитации. «Это очень важно — не скатиться в самую глубину бескрайнего отчаяния. По себе знаю», — заметила она.

Кондратюк также сообщила о том, что собирается написать книгу о том, что ей пришлось пережить. По мнению модели, ее опыт лечения и борьбы за здоровье может пригодиться другим людям, помочь им «обрести жизненную стойкость» или «уберечь от отчаяния».

2 сентября 1999 года на 17-летнюю Кондратюк накануне ее отъезда в Москву для участия в конкурсе красоты напали во дворе сочинской школы: преступники схватили девушку за волосы и облили ее концентрированной смесью серной кислоты и растительного масла. У нее были сожжены лицо, горло, шея и глаза. Врачи оценивали ее травмы как несовместимые с жизнью, но она, проведя в больницах несколько лет и перенеся около 200 операций, выжила и даже смогла вернуть зрение. Однако ее здоровье на данный момент полностью так и не восстановлено.