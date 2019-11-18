Ей плеснули кислотой в лицо, но она смогла выжить

Российская модель Элеонора Кондратюк, которую 20 лет назад облили кислотой из-за того, что она отвергла ухаживания сочинского криминального авторитета Рубена Григоряна, рассказала о жизни после произошедшего и почти 200 перенесенных операций. Интервью с моделью опубликовал RT.
По словам Кондратюк, в первое время после случившегося она не могла смотреть на себя в зеркало и чувствовала себя очень подавленной из-за серьезных изменений во внешности. Особую поддержку ей оказали близкие, а также помогали консультации с психологом.
Женщина подчеркнула, что ее отношение к мужчинам после нападения не изменилось. «Преступники определяются не половой или национальной принадлежностью, а действиями. В жизни мне встречались настоящие мужчины», — заметила она и привела в пример спасшего ее в первые минуты после произошедшего школьного преподавателя, раскрывшего преступление начальника уголовного розыска, а также сделавшего ей первую сложную операцию врача сочинской больницы.
В настоящее время женщина никак не связана с модельным бизнесом, работает логотерапевтом и консультирует клиентов, нуждающихся в посттравматической реабилитации. «Это очень важно — не скатиться в самую глубину бескрайнего отчаяния. По себе знаю», — заметила она.
Кондратюк также сообщила о том, что собирается написать книгу о том, что ей пришлось пережить. По мнению модели, ее опыт лечения и борьбы за здоровье может пригодиться другим людям, помочь им «обрести жизненную стойкость» или «уберечь от отчаяния».
2 сентября 1999 года на 17-летнюю Кондратюк накануне ее отъезда в Москву для участия в конкурсе красоты напали во дворе сочинской школы: преступники схватили девушку за волосы и облили ее концентрированной смесью серной кислоты и растительного масла. У нее были сожжены лицо, горло, шея и глаза. Врачи оценивали ее травмы как несовместимые с жизнью, но она, проведя в больницах несколько лет и перенеся около 200 операций, выжила и даже смогла вернуть зрение. Однако ее здоровье на данный момент полностью так и не восстановлено.
За год до этого девушка выиграла титул «Мисс очарование» на конкурсе красоты в Сочи. Местный криминальный авторитет Григорян начал оказывать ей знаки внимания и, получив череду отказов, пообещал, что она будет «плакать кровавыми слезами». По результатам длившегося почти три года расследования его вина была доказана: заказчика приговорили к 11 годам лишения свободы, а исполнителей — Богоса Нубаряна, Артема Восканяна, Адгура Гочуа — к срокам от шести до восьми лет колонии строгого режима. Еще один участник нападения, Роман Дбар, погиб до суда в криминальной разборке.