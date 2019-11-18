Британка пожаловалась на свой огромный бюст

Когда красивый бюст не в радость. Британка хочет избавиться от тяжкой ноши

Женщина, проживающая в Брайтоне, Англия, жалуется на трудности жизни с большой грудью и просит у пользователей денег на операцию по ее уменьшению, сообщает Mirror.

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26-летняя Хелен Кристи начала испытывать проблемы с бюстом еще в 16 лет. Одноклассники дразнили девушку из-за резко увеличившейся груди, а на улице с ней пытались познакомиться мужчины, что пугало и злило ее.

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Хелен мучают постоянные боли в спине — у нее не получается удобно лечь на постель, в результате чего нарушается и сон.

Грудь девушки достигла 12 размера: она носит мужские футболки размера XXXL, чтобы отвлечь внимание от бюста.

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Хелен стесняется своей внешности так сильно, что полностью не раздевается даже перед своей девушкой, с которой проживает уже два года.

Если столь большую грудь ничего не поддерживает, то Кристи становится больно. Бюстгальтер подходящего размера при этом найти не просто, к тому же они очень дорогие и быстро изнашиваются.

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Британка заявила, что грудь сделала ее жизнь невыносимой. Из-за постоянных болей в спине началась депрессия, и она подсела на антидепрессанты.

В это время Кристи и решила, что грудь нужно уменьшать. Только денег на операцию, которая не входит в страховку, у девушки нет.

Поэтому она решилась поделиться своей проблемой с общественностью и стала собирать необходимые на уменьшение груди три тысячи фунтов стерлингов (246 тысяч рублей) на благотворительном сайте Justgiving.