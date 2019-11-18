«Мисс Россия» отдаст 3 млн рублей призовых

Обладательница титула «Мисс Россия — 2019» Алина Санько планирует отдать своей матери три миллиона рублей, которые получит за победу в конкурсе.
Приз три миллиона рублей за победу в конкурсе «Мисс Россия» я ещё не получила, я его получу, когда передам корону следующей победительнице конкурса. Деньги я отдам своей любимой мамочке,
— рассказала РИА Новости Санько.
20-летняя «Мисс Россия» 14 декабря в Лондоне представит РФ в финале конкурса «Мисс мира». Девушка совмещает подготовку к мероприятию с учёбой в Московском государственном университете по землеустройству.