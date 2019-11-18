Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Метаболизм меня не простит»
«Метаболизм меня не простит»
Звёзды
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Психология
Как правильно ухаживать за руками зимой
Как правильно ухаживать за руками зимой
Красота
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Звёзды

Как подобрать челку по форме лица 

Harper’s Bazaar 2 часа назад
Как подобрать челку по форме лица
Фото: depositphotos.com
Когда хочется перемен, но на каре все же не хватает смелости, то задумайтесь о чёлке. Многие относятся к ним с опаской и повторяют словно мантру, что она им не идет. Стилисты по волосам уверены, что чёлку может носить каждый, если правильно подобрать её к форме лица.

Круглое лицо

Обладательницам круглого лица подойдет прямая чёлка, немного удлиненная по бокам — такая форма поможет зрительно сузить лицо. Еще одним отличным решением станет чёлка «шторки», главное не забывайте, что у висков она должна быть чуть длиннее, чем в середине лба. Важно: чёлка не должна быть густой, иначе лицо, наоборот, визуально станет шире.

Овальное лицо

Принято считать, что овальной форме лица идёт всё (любые очки, любые прически), однако и здесь у стилистов найдется пара советов, как сделать образ безупречным. Отличным выбором станет густая прямая чёлка, закрывающая брови. Самые смелые могут экспериментировать с различными ассиметричными или ультра-короткими вариантами.

Треугольное лицо

Обладательницам треугольного лица стилисты рекомендуют брать пример с Бриджит Бардо. Текстурированная, нарочито неряшливая чёлка освежит образ и придаст ему легкости. Также обратите внимание на прямую чёлку средней длины и на чёлку с рваными краями.

Квадратное лицо

Девушкам с квадратным лицом стоит попробовать густую, косую чёлку, чтобы смягчить угловатость черт. Еще один выигрышный вариант — ассиметричная, многослойная чёлка.
Видео дня. Звезды, известные всего одним хитом
Harper’s Bazaar: последние новости
Съел и повеселел: 7 продуктов, которые поднимут настроение Съел и повеселел: 7 продуктов, которые поднимут настроение Российская танцовщица бросила Джонни Деппа из-за его бывшей жены Российская танцовщица бросила Джонни Деппа из-за его бывшей жены 5 способов разнообразить зимний гардероб 5 способов разнообразить зимний гардероб
Женский форум 
Теги:
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Метаболизм меня не простит»
«Метаболизм меня не простит»
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Психолог — о том, как избежать конфликтов в семье
Как правильно ухаживать за руками зимой
Как правильно ухаживать за руками зимой 1
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Диета Стриженовой: жирное и немного спиртного
Как магазины обманывают на распродажах
Как магазины обманывают на распродажах
Видео
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
00:59
Опубликовано последнее видео Аллы Вербер
Звёзды
«Вылечить меня невозможно»
01:11
«Вылечить меня невозможно»
Звёзды
«Делает вид, что у него нет денег»
00:15
«Делает вид, что у него нет денег»
Звёзды
Руки-базуки натолкнули Малышеву на жуткое открытие
04:10
Руки-базуки натолкнули Малышеву на жуткое открытие
Звёзды
Что стало с исполнителем хита «Черные глаза»
05:57
Что стало с исполнителем хита «Черные глаза»
Звёзды
Мытье посуды продлевает жизнь
01:56
Мытье посуды продлевает жизнь
Здоровье Дом и сад
Как выглядели звезды, когда у них еще была шевелюра
01:41
Как выглядели звезды, когда у них еще была шевелюра
Звёзды
Галкин рассказал про «запрещенные» концерты
00:59
Галкин рассказал про «запрещенные» концерты
Звёзды
Как избавиться от моли навсегда
03:35
Как избавиться от моли навсегда
Дом и сад
Как выглядит темнокожий сын Ирины Понаровской
01:46
Как выглядит темнокожий сын Ирины Понаровской
Звёзды Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение