Как подобрать челку по форме лица

Когда хочется перемен, но на каре все же не хватает смелости, то задумайтесь о чёлке. Многие относятся к ним с опаской и повторяют словно мантру, что она им не идет. Стилисты по волосам уверены, что чёлку может носить каждый, если правильно подобрать её к форме лица.

Круглое лицо

Обладательницам круглого лица подойдет прямая чёлка, немного удлиненная по бокам — такая форма поможет зрительно сузить лицо. Еще одним отличным решением станет чёлка «шторки», главное не забывайте, что у висков она должна быть чуть длиннее, чем в середине лба. Важно: чёлка не должна быть густой, иначе лицо, наоборот, визуально станет шире.

Овальное лицо

Принято считать, что овальной форме лица идёт всё (любые очки, любые прически), однако и здесь у стилистов найдется пара советов, как сделать образ безупречным. Отличным выбором станет густая прямая чёлка, закрывающая брови. Самые смелые могут экспериментировать с различными ассиметричными или ультра-короткими вариантами.

Треугольное лицо

Обладательницам треугольного лица стилисты рекомендуют брать пример с Бриджит Бардо. Текстурированная, нарочито неряшливая чёлка освежит образ и придаст ему легкости. Также обратите внимание на прямую чёлку средней длины и на чёлку с рваными краями.

Квадратное лицо

Девушкам с квадратным лицом стоит попробовать густую, косую чёлку, чтобы смягчить угловатость черт. Еще один выигрышный вариант — ассиметричная, многослойная чёлка.